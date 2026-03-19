1-1. América elimina a Philadelphia y se medirá con Nashville en los cuartos de final

México, 18 mar (EFE).- El América del fútbol mexicano empató este miércoles 1-1 con el Philadelphia Union para clasificar a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf en los que se medirá al Nashville SC de la MLS.

Las Águilas se impusieron con marcador global de 2-1, luego de que la semana pasada ganaron por 0-1 en el juego de ida de los octavos de final.

El brasileño Rodrigo Dourado anotó por el local; el venezolano Jesús Bueno igualó de penalti para el visitante.

Philadelphia intentó ir al frente desde el inicio, lo que le costó ser sorprendido.

Al minuto seis, las Águilas hicieron el 1-0 gracias a un centro por izquierda que Rodrigo Dourado remató de cabeza dentro del área.

El local dominó ampliamente y tuvo en los botines del uruguayo Brian Rodríguez y del estadounidense Alejandro Zendejas opciones para ampliar el marcador, pero ambos fallaron en la definición.

En el segundo tiempo, Zendejas derribó dentro del área a Francis Westfield; el árbitro marcó penalti que Jesús Bueno ejecutó a la derecha de Rodolfo Cota para empatar el juego al 49.

- Ficha técnica:

1. América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Sebastián Cáceres (Ramón Juárez, m.45), Aaron Mejía, Cristian Borja; Raphael Veiga (Jonathan dos Santos, m.84), Rodrigo Dourado, Brian Rodríguez (Vinicuis Lima, m.71), Erick Sánchez; Alejandro Zendejas (Thiago Espinoza, m.71), Patricio Salas (Raúl Zúñiga, m.71).

Entrenador: André Jardine.

1. Philadelphia: Andrew Rick; Geiner Martínez (Francis Westfield, m.45), Japhet Sery (Philippe Ndinga, m.81), Nathan Harriel, Owethu Makhanaya; Jovan Lukic, Cavan Sullivan (Danley Jean-jacques, m.63), Jesús Bueno, Indiana Vassilev (Malik Jakupovic, m.72); Milan Iloski, Stas Korzeniowski (Bruno Damiani, m.45).

Entrenador: Bradley Camell.

Goles: 1-0, m.6: Dourado. 1-1, m.49: Bueno.

Árbitro: Said Martínez, de Honduras. Amonestó a Cáceres de América y a Ndinga por Philadelphia.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. EFE