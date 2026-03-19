El Convoy Nuestra América ultima preparativos para salir de México rumbo a Cuba

Progreso (México), 18 mar (EFE).- El activista climático brasileño Thiago Ávila explicó este miércoles que la misión internacional Convoy Nuestra América, que el jueves sale en barco desde el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán (sureste) rumbo a Cuba, trasladará varias toneladas de alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

"Las personas fueron al puerto, mañana jueves llegan los paneles solares y mucho de la ayuda humanitaria también llegará mañana", contó a EFE el reconocido activista, quien precisó que serán unas 40 personas las que integren la misión.

Desde el puerto del sureste de México, Ávila destacó que las últimas horas se han dedicado "a preparar a las personas para el viaje, aplicando los visados y en fin, mucha tarea organizativa".

"Vemos el apoyo creciente aquí de la población, desde México y el mundo", subrayó Ávila.

La primera delegación del Convoy Nuestra América llegó este miércoles a Cuba con cerca de cinco toneladas de suministros médicos, en una muestra de apoyo frente al bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., según informó la Internacional Progresista.

El grupo está compuesto por 120 representantes de 19 países, 50 asociaciones y colectivos, trece movimientos políticos y sindicatos, y cuatro eurodiputados, con suministros aportados desde Roma y Milán, Italia.

"En Cuba ya empezaron a llegar las primeras delegaciones, el primer avión de carga ya llegó y con medicamentos, alimentos, todo lo que pueda para apoyar al valiente pueblo de Cuba. Entonces, el convoy ya empezó. Mañana nosotros salimos en barco desde Progreso que es nuestra parte, pero en Cuba las cosas ya están se movilizando también", remarcó.

El plan del barco, que es apoyado por la Flotilla Global Sumud que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria, es salir junto con otras tres embarcaciones que partirán desde la también mexicana Isla Mujeres (Quintana Roo) el 20 de marzo como apoyo al convoy que planea llegar a Cuba el 21 o el 22 de marzo.

La misión que zarpará desde Progreso (Yucatán) tiene programado a partir el jueves a las 17:00 hora local (23:00 GMT), apuntó el activista, aunque "depende de condiciones climáticas"

El pasado lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hará una donación económica a Cuba "de manera personal", tras el reciente llamado en ese sentido del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), a la vez que reiteró que la ayuda del Gobierno mexicano a la isla es un asunto de "fraternidad".

Apenas el viernes pasado, Sheinbaum celebró el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las renovadas tensiones entre Washington y La Habana.

El pasado 28 de febrero, dos buques de la Armada mexicana atracaron en la bahía de La Habana con un segundo paquete de ayuda humanitaria para la isla, con 1.200 toneladas de alimentos, enviado para paliar la crisis del país, agravada por el asedio petrolero de Estados Unidos.