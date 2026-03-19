El adiós a la 'Concachampions' obliga al Inter Miami a recalcular su temporada en marzo

Fort Lauderdale (EE.UU.), 18 mar (EFE).- La eliminación del Inter Miami en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf dejó al conjunto de Las Garzas huérfano de su principal objetivo para esta campaña en marzo, con apenas seis partidos oficiales disputados, y le obliga a cambiar el foco a la MLS.

"Nuestro objetivo es ganar la 'Concachampions', es algo que le he dicho al club", afirmó en enero uno de los propietarios del club, Jorge Mas, dos meses antes de que la debacle de este miércoles.

El equipo liderado por Lionel Messi había comenzado el año con ese discurso claro: la Copa de Campeones sería una de las prioridades en el primer semestre, puesto que se trata del único torneo en el que compiten de manera regular que falta en sus vitrinas.

Además de Mas, también lo dijo el entrenador, Javier Mascherano, cuando el título de la MLS Cup 2025 aún era reciente.

Mascherano, sin embargo, había advertido que esa ambición no podían convertirse en obsesión, pero el empate 1-1 de este miércoles ante Nashville mostró a un equipo falto de ideas en ataque y frágil en defensa, al que más que obsesión se le vio con poca pasión.

El empate cosechado en Fort Lauderdale apeó al Inter Miami del torneo por la regla del gol visitante, extinta en la mayoría de competiciones internacionales, pero que aún sigue en vigor en la Copa de Campeones de la Concacaf.

En la ida, el Inter Miami había empatado sin goles con muy malas sensaciones, y la vuelta no fue mucho mejor. El gol inicial de Messi, el 900 de su carrera, fue contrarrestado por un tanto del argentino Cristian Espinoza a 15 minutos para el final.

Es la tercera vez en que el millonario proyecto del Inter Miami, que este año cuenta en sus filas con Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul o Sergio Reguilón, y en anteriores ediciones también tuvo a Sergio Busquets o a Jordi Alba, cayó eliminado antes de la final.

Su verdugo en 2024 fue el Monterrey mexicano en cuartos de final, y en 2025 fue el Vancouver Whitecaps canadiense quien acabó con sus esperanzas en semifinales por un marcador global de 5-1.

Pero el resultado de este año fue el peor, incapaces de lograr una victoria en sus dos únicos partidos en la competición.

Terminado el encuentro, Mascherano se mostró desilusionado por el resultado, y no tardó en expresar que el foco del equipo pasaría a centrarse en la MLS en los próximos meses.

"Hay que levantarse y mirar para adelante. (...) Ahora nos centramos en la MLS y tratar de ir consiguiendo partidos que nos pongan en una posición buena en la clasificación", dijo Mascherano.

Sin embargo, el balance en la competición doméstica no es mucho mejor en lo que va de temporada, con dos victorias, un empate y una derrota en las cuatro jornadas disputadas.

Esto incluye un empate el pasado fin de semana contra Charlotte, en un partido al que no viajaron Messi ni De Paul para descansar de cara al encuentro contra Nashville.

Además de la MLS, el equipo también aspira a conquistar la Leagues Cup el próximo septiembre, un título que levantó en 2023 y en el que cayó en la final el año pasado (0-3 contra Seattle Sounders).

Por suerte para ellos, esta temporada de la MLS es diferente a las anteriores debido al parón por el Mundial de la FIFA, que transcurre del 11 de junio al 19 de julio, y que mantendrá en pausa el torneo por casi dos meses.

Lo que concederá al Inter Miami y al resto de equipos tiempo suficiente para curar heridas y corregir fallos antes del tramo decisivo de la temporada.

Por Hugo Barcia