La Real Sociedad encaja otro palo y Nico Williams decide en San Mamés

La Real Sociedad perdió (1-2) este jueves con el Anderlecht en la segunda jornada de la Liga Europa celebrada en el Reale Arena, tres puntos con los que podía contar en casa y que se esfumaron con la remontada belga en el primer tiempo, mientras que el Athletic Club celebró su primer triunfo con un 2-0 al AZ Alkmaar en San Mamés. Los de Imanol Alguacil se llevaron otro palo en una temporada de pocas alegrías hasta ahora, a pesar de que venían de un 3-0 al Valencia, la segunda victoria de 10 partidos. Ante los belgas, después del empate en Niza, la Real empezó fuerte y marcando, a los cinco minutos con Pablo Marín, pero al final estuvo lejos de su primer triunfo en Europa tras dos jornadas. Después del gol local, el Anderlecht fue poco a poco igualando el partido, llegando más al arco rival y, con una pegada inesperada, remontó antes del descanso. Luis Vázquez firmó el 1-1 en el minuto 28, cuando los aficionados belgas empezaron a lanzar butacas a los seguidores locales provocando momentos de tensión, y Theo Leoni fusiló quizá el gol de su vida, en el 39', para el 1-2. La Real repitió un fuerte arranque en el segundo tiempo, pero no encontró el camino al gol. Lo buscó sobre todo con Take Kubo, pero el equipo belga se hizo infranqueable en su muro defensivo. Mikel Oyarzabal entró por Oskarsson y añadió llegadas, aunque el Anderlecht pudo sentenciar a la contra. Así, afloraron de nuevo las carencias de una Real que no funciona como antaño. NICO WILLIAMS RESUELVE A NIVEL EUROPEO En sesión de noche, también en el País Vasco, San Mamés pudo celebrar su primer triunfo continental del curso en un trabajado encuentro de los de Ernesto Valverde. Los 'leones', fieles a su estilo en la Catedral, rugieron con el pitido inicial, pero fueron de más a menos, sin encontrar muchas opciones de gol. Yuri fue quien más peligro generó en los locales, con un balón al larguero incluido, pero el AZ fue ganando presencia sobre el césped. El equipo neerlandés no se dejó intimidar por el ambiente en San Mamés, con un gran Mijnans, pero los de Valverde acumularon también buenas llegadas, con Iñaki Williams y Gorka Guruzeta, hasta que la conexión de los Williams abrió la lata con el 1-0. La jugada fue de Nico, un centro medido donde sabía que estaría su hermano Iñaki, en el minuto 72. El Athletic no levantó el pie del acelerador y, en otra gran acción de Nico Williams, llegó la sentencia de Sancet, a cinco minutos del final, después de haber perdonado otra poco antes. Cuatro puntos así para los de Bilbao, entre los equipos que pugnan por el 'Top 8'.

