Israel bombardea un importante paso civil en la frontera entre Líbano y Siria

El Ejército de Israel ha llevado a cabo este viernes varios bombardeos contra los alrededores de un paso fronterizo civil entre Líbano y Siria, menos de 24 horas después de denunciar que el partido-milicia chií Hezbolá lo estaba usando supuestamente para transferir armas desde territorio sirio. Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', un total de tres bombardeos han alcanzado la zona del paso de Masnaa, cortando la carretera que llega hasta el paso, utilizado durante los últimos días por miles de sirios y libaneses que han huido a través de la frontera tras la intensificación de los ataques y el inicio de una nueva invasión del país. El suceso ha sido confirmado por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que ha apuntado que los ataques han causado "daños extensos" y han provocado el corte de la autovía que conecta la capital de Líbano, Beirut, con la de Siria, Damasco. El organismo ha recordado que el paso es considerado uno de los más importantes en la frontera y ha agregado que, según sus fuentes, "Hezbolá no ha usado el paso para el contrabando de armas durante los últimos años" al considerar que "es un paso oficial bien vigilado por Líbano y por drones de Israel". De hecho, se considera que el grupo utiliza otros pasos irregulares para la transferencia de armamento desde Siria. Israel ya llevó a cabo la semana pasada una serie de ataques contra este tipo de puntos argumentando igualmente que actuaba contra los intentos de Hezbolá de obtener más armamento. El Ejército israelí, que no se ha pronunciado por ahora sobre estos bombardeos, aseguró que Hezbolá "intentaba usar el cruce fronterizo civil de Masnaa, en la frontera entre Siria y Líbano, para la transferencia de medios de combate a territorio libanés", por lo que reclamó a Líbano que intensificara los controles en el lugar. Asimismo, el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, dijo que el paso de Masnaa "se ha convertido en el principal cruce a través del cual Hezbolá transporta medios de combate". "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no permitirán el contrabando de estas armas y no dudarán en actuar si se ven obligadas a hacerlo, como lo han hecho a lo largo de esta guerra", amenazó. El repunte de las hostilidades se enmarca en los enfrentamientos desde hace cerca de un año, después de que Hezbolá atacara territorio israelí un día después de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, que llevaron a Israel a desatar una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza.

