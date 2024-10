El ECDC confirma los negativos de las dos personas aisladas en Alemania por sospecha de virus de Marburgo

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha señalado que los dos viajeros que estaban aislados desde este martes en Hamburgo (Alemania) tras estar expuestos en un centro médico de Ruanda donde se estaba tratando a pacientes con la enfermedad del virus de Marburgo han dado negativo en las pruebas diagnósticas que se les han realizado. El pasado 27 de septiembre, el Ministerio de Salud de Ruanda notificó el primer brote de la enfermedad del virus de Marburgo (MVD) en el país. Hasta el 2 de octubre, se habían notificado en el condado un total de 36 casos, incluidas 11 muertes. El gobierno de Ruanda está implementando investigaciones epidemiológicas, incluido el rastreo de contactos, el fortalecimiento de los protocolos de prevención y control de infecciones y otras medidas para controlar el brote. Entre los contactos investigados en Ruanda, uno que había viajado a Bélgica ha completado el período de seguimiento (21 días) y no se considera un riesgo para la salud pública. Dado que la transmisión de persona a persona requiere el contacto con los fluidos corporales de un caso sintomático, la probabilidad de exposición e infección por el virus de Marburgo para los ciudadanos de la UE/EEE que viajen o residan en las zonas afectadas de Ruanda se considera actualmente baja. Según la información disponible, la probabilidad de exposición al virus de Marburgo en un entorno sanitario es moderada. En caso de que se importe un caso de virus de Marburgo a la UE/EEE, la probabilidad de una mayor transmisión se considera muy baja, si se aplican las medidas adecuadas. CONSEJOS DEL ECDC PARA VIAJEROS El ECDC ha recomendado a las personas que viajen a Ruanda que eviten el contacto con cualquier persona que presente síntomas de enfermedad viral del tracto respiratorio (como fiebre, vómitos, diarrea o sangrado) o el contacto con materiales y superficies contaminadas por fluidos corporales de personas infectadas. Esto incluye evitar el contacto con cadáveres de personas infectadas y el proceso de entierro. Asimismo, ha instado a evitar visitar centros de atención médica en las áreas afectadas por el MVD para recibir atención médica no urgente o por razones no médicas. También ha sugerido evitar hábitats poblados por animales salvajes, como monos, antílopes del bosque, roedores y murciélagos, y el contacto o consumo de su carne, Los viajeros que regresan de Ruanda a la UE/EEE deben buscar atención médica inmediata si presentan síntomas compatibles con MVD y mencionar su historial de viaje, así como su posible historial de exposición y contactos cercanos.

Compartir nota: Guardar