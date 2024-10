EEUU asegura que no fue informado sobre el visto bueno de Nasralá a un alto el fuego con Israel

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado que Washington no fue informado en ningún momento sobre el visto bueno del secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, al alto el fuego de 21 días con Israel poco antes de morir en un bombardeo contra Beirut, según ha afirmó en la víspera el ministro de Exteriores en funciones de Líbano, Abdalá Bu Habib. "No puedo decir si alguna vez estuvo de acuerdo y se lo dijo a alguien dentro de Líbano. Obviamente, eso podría ser algo que sucedió y de lo que no nos enteramos. Puedo decir que, si eso es verdad, nunca nos lo comunicaron de ninguna manera", ha afirmado Miller durante una rueda de prensa. En ese sentido, ha recordado que Washington estaba teniendo numerosas conversaciones tanto con funcionarios libaneses como con otros actores regionales y que en ningún momento les comunicaron que Nasralá había aceptado el alto el fuego. De igual forma ha recordado que ambas partes "estaban muy al tanto de las propuestas" que se iban a presentar, y ha insistido en que no recibieron mensaje alguno sobre si Hezbolá "había aceptado o iba a aceptarlo". Sin embargo, Habib afirmó en una entrevista concedida a la periodista estadounidense Christiane Amanpour para su programa en la cadena de televisión pública PBS que informaron tanto a Estados Unidos como a Francia de la decisión, y que estos les comunicaron que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también había aceptado. El repunte de las hostilidades se enmarca en los enfrentamientos desde hace cerca de un año, después de que Hezbolá atacara territorio israelí un día después de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, que llevaron a Israel a desatar una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza.

