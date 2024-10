Ángel Cristo, tranquilo tras filtrarse los audios de su madre con el Rey Juan Carlos

Firme en su decisión de sacar a la luz todo el material fotográfico y las grabaciones telefónicas que tiene en su poder de Bárbara Rey con el Rey Juan Carlos, Ángel Cristo Jr. continúa revelando detalles de su decisiva implicación en el chantaje que su madre habría hecho presuntamente al monarca para que su relación no saliese a la luz a cambio de una millonaria cantidad. Tras vender a una revista holandesa unas instantáneas de la vedette y el Emérito en actitud cariñosa en la terraza de la casa de la artista en 1994, el hijo del domador ha revelado en una exclusiva en la revista 'Lecturas' que salvó a su madre de ir a la cárcel al obtener unas grabaciones de audio en las que personas del entorno del padre de Felipe VI estarían urdiendo una trama para provocar la detención de Bárbara a través de unos cheques fraudulentos provenientes del narcotráfico. Una trampa de la que Ángel habría alertado a su progenitora, a quien asegura que siempre cuidó, protegió y quiso hasta que, tras 30 años sufriendo en silencio, ha decidido hacer todo esto público "por justicia terrenal y divina", como él mismo ha explicado en su última entrevista. La polémica no cesa y este miércoles veían la luz tanto en 'OK Diario' como en el especial de Mediaset 'Historia de un chantaje', varios audios que tienen a Bárbara como protagonista. En unos, mantiene conversaciones con Don Juan Carlos en las que el Emérito se sinceraría con ella sobre asuntos de Estado, hablando de la Reina Sofía, de Sabino Fernández Campos o del General Alfonso Armada entre otros. En otros, la vedette, indignada, explota contra el monarca y lanza una contundente amenaza, advirtiendo que si ella cae, lo hará con la cabeza muy alta y el Rey caerá con ella porque la gente sabrá con qué persona ha estado y como él habría engañado a todo el mundo. Unos controvertidos audios sobre los que Ángel prefiere no decir nada tras arremeter duramente contra su madre en televisión. Serio, tranquilo y con una frialdad con la que deja entrever que no le preocupa en absoluto qué consecuencias puede tener estas filtraciones para Bárbara, el concursante de 'Supervivientes' da la callada por respuesta y no aclara cómo está sobrellevando la polémica y si él era conocedor del contenido de todas estas grabaciones.

