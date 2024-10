VÍDEO: El primer avión enviado a Líbano para evacuar a españoles ya está en Beirut y se espera la llegada del segundo

El primer avión del Ejército del Aire enviado por el Gobierno para repatriar a medio millar de españoles que quieren salir de Líbano ha llegado ya al Aeropuerto de Beirut, y está a la espera de repostar y cargar a 288 pasajeros para volar en dirección a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid, según han confirmado fuentes diplomáticas y de Defensa. Se trata de un A330 que ha despegado este madrugada desde Yibuti y ha aterrizado en Beirut poco antes de las 8.00 horas. Es la primera de las dos aeronaves que el Ejecutivo ha enviado para rescatar a unos 500 españoles que residen en Líbano o que han encontrado dificultades para salir del país a través de medios comerciales. El aparato ha salido desde Yibuti, donde había llevado material militar, hasta Beirut, según ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press. Se encuentra aún en el Aeropuerto de Beirut repostando y cargando a los primeros 288 pasajeros, y podrá salir pasadas dos horas. El segundo de los aviones, un A400, ya ha salido desde la Base Aérea de Zaragoza, y está previsto que llegue a Beirut sobre las 12.20 horas para llevar a España a otros 116 pasajeros. No obstante, Robles ha confirmado que en caso de ser necesario, enviarían una tercera aeronave a partir de mañana si fuera necesario. APROXIMADAMENTE 500 ESPAÑOLES Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha detallado en una entrevista en TV3, recogida por Europa Press, que serán rescatados ciudadanos españoles, sus familiares, así como personal de la Embajada de España en Líbano, con la intención de dejar esta en servicios mínimos y con los trabajadores estrictamente necesarios. Eso sí, no ha podido confirmar el número exacto de personas que serán evacuadas de Beirut porque, según ha relatado, en este tipo de operaciones siempre hay personas que se incorporan a última hora y otros ciudadanos que habían comunicado su intención de salir de la zona de conflicto pero que finalmente desisten. "En estos momentos estamos hablando de en torno a unas 300 personas, aunque más de 500 han expresado su deseo de salir", ha añadido Albares, expresando su deseo de que a final del día de hoy haya concluido con éxito "esta primera fase de la operación", a la espera de conocer si es necesario enviar un tercer avión. UN POSIBLE TERCER AVIÓN Preguntado sobre si finalmente habrá una tercera oportunidad de salida en el caso de que se acabe cerrando el espacio aéreo en la zona, Albares ha pedido a los españoles que "no especulen con eso" y que si cambian de opinión tras la evacuación de este jueves traten de volver a España "por sus propios medios", en uno de los tres vuelos comerciales diarios entre Beirut y Madrid. "Yo lo que diría a la gente es que, por favor, no especule con eso. En estos momentos se dan las condiciones de seguridad. El aeropuerto de Beirut está abierto (...) No sabemos cómo puede ser la situación mañana", ha avisado el ministro de Exteriores. Sobre este asunto, Robles ha explicado que su cartera comprobará "si estos dos aviones son suficientes" o si "es necesario enviar un tercer avión". Eso sí, ha alertado de que como ocurrió en las operaciones de rescate en Afganistán, Níger o Sudán, "estas evacuaciones tienen siempre un evidente peligro", si bien es cierto que los miembros del Ejército del Aire "son excepcionales profesionales". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/910272/1/primer-avion-enviado-libano-evacuar-espanoles-ya-beirut TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

