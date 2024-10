Neus Ballester: "Quiero aprender para seguir compitiendo en la Copa del América"

Josep Margalef

Barcelona, 3 oct (EFE).- La regatista mallorquina Neus Ballester, de 20 años, la benjamina de la tripulación del Team Sail BCN femenino, hará historia el próximo 6 de octubre al debutar como timonel, junto a Silvia Mas, en el AC40 del equipo español en la Puig Copa del América femenina, lo que la convertirá en la más joven de la historia de la competición.

Solo la suiza Marie Mazuay (Alinghi), de 19 años, es más joven que ella de las casi setenta regatistas de los doce equipos que conforman la competición, pero es reserva en su equipo.

Hija del campeón olímpico Jose Luis Ballester y de la también regatista Nuria Bover, campeona europea y mundial, Neus Ballester ya tiene, pese a su edad, un palmarés impresionante. En él destacan el doble campeonato del mundo de la clase 420 (2019 y 2021) y un campeonato de Europa sub-21 de la clase 470 y la medalla de bronce de la clasificación general absoluta en 2023.

Tras cinco días de entrenamiento con el AC40, Ballester atiende a EFE para explicar sus sensaciones y las del equipo.

¿Ya tienen dominado el AC40 con el que competirán?

Llevamos poco, porque un día hubo poco viento para entrenar y otro no pudimos hacerlo por falta de viento. Solo el lunes pasado tuvimos viento muy bueno (17 o 18 nudos) que nos permitió completar las tres horas de entrenamiento que teníamos programadas.

A 72 horas del debut ya no hay marcha atrás, ¿qué sensaciones tienes?

De orgullo por estar aquí y con muchas ganas de empezar para competir y navegar con este barco, que es increíble. Estamos entusiasmadas con la velocidad que alcanza.

¿Sabes que eres la segunda regatista más joven de esta Copa del América?

Creo que sí y, además, me ha tocado un papel de gran responsabilidad, pero lo que quiero especialmente es aprender para formarme en un futuro y poder seguir compitiendo en la Copa del América, porque soy joven y me quedan muchos años por delante.

En el Grupo A competirán las mejores tripulaciones femeninas del mundo como Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos o Italia. En el B, donde está su equipo, Holanda, Suecia o Canadá también son rivales temibles. ¿Es esto un desafío para usted y el equipo?

La verdad es que cuando voy al Puerto Olímpico donde está nuestro AC40, veo a muchas de nuestras rivales. Yo no he competido contra ellas, que han competido en Juegos Olímpicos y han logrado medallas de todo tipo, porque soy más joven. Pero ahora voy a hacerlo e intento no fijarme mucho en ellas para no sentir presión, pero sé que serán rivales terribles.

¿Es cierto que en los entrenamientos no se arrugan ante nada?

Nosotras creemos en nuestro potencial. Nuestros entrenamientos han ido de menos a más y pienso que, si hubiésemos tenido un AC40 propio, seríamos un equipo con muchas posibilidades, ya que será difícil encontrar un equipo tan compenetrado como el nuestro.

¿Sorprendió al equipo la marcha de la campeona olímpica y mundial Támara Echegoyen?

Representó un momento difícil para el equipo, pero decidimos no dejar nuestro trabajo en ningún momento y seguir donde ella lo dejó. Me tocó a mi asumir esta responsabilidad, pero hemos sacado muchas cosas positivas de ella que, además, nos ayuda ante cualquier duda o consulta que tenemos.

¿Llegar a la serie final es el primer paso?

El equipo Joven nos dejó el listón muy alto (acabó sexto). Nuestro objetivo es acceder a las series semifinales y después ya veremos. Si esto no pasa, habremos tenido un importante aprendizaje e intentaremos tener en la siguiente edición un equipo más fuerte, un barco propio para los entrenamientos y seguir disfrutando.

¿Sigue aspirando a estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o la Copa del América ha alterado sus planes?

Por supuesto. No voy a dejar la campaña olímpica en la clase 470 (forma dúo con el catalán Alejandro Maqua), pero también intentaré hacer otras cosas.

¿Aspira a ser el Marco Gradoni femenino?

De entrada, él ya ha ganado la Joven Copa del América con Italia y desde muy pequeño ya destacó (tricampeón del mundo de la clase Optimist). Lo vi navegar al frente del equipo italiano y fue brutal, pero mi objetivo es involucrarme en otras competiciones como SailGP, o en un posible circuito de los AC40 y Copa del América si continúa la Joven Copa o la Femenina. Todo lo que sea barcos rápidos y competir es lo que me gusta.

