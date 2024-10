Muere un estadounidense en un bombardeo del Ejército de Israel contra el sur de Líbano

Un ciudadano estadounidense ha muerto en un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, según ha denunciado su familia y ha confirmado la congresista Rashida Tlaib, sin que las autoridades de Estados Unidos e Israel se hayan pronunciado por ahora sobre el suceso, en medio de la invasión desatada el martes de territorio libanés. La congresista demócrata Rashida Tlaib, que representa al estado de Michigan, ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X que uno de sus electores ha fallecido "en un bombardeo israelí" y ha acusado a Washington de "dejar atrás a los estadounidenses y no proteger a sus propios ciudadanos". Previamente, Nadine Jawad, hija del fallecido, identificado como Kamel Ahmad Jawad, originario de la ciudad estadounidense de Dearborn, en Michigan, había señalado que el hombre murió el martes en un ataque israelí "cuando intentaba salvar vidas inocentes en Nabatiye", una localidad situada en el sur de Líbano. "Nos honra el sacrificio de mi padre. Durante sus últimos días, eligió quedarse cerca del principal hospital en Nabatiye para ayudar a ancianos, personas con discapacidad, heridos y aquellos que simplemente no podían permitirse económicamente una huida", ha dicho en un comunicado en su cuenta en Instagram. Así, ha recalcado en su comunicado que el hombre "nunca se vio a sí mismo como un salvador". "Su respuesta al conflicto político siempre fue simple: 'Estoy con los oprimidos'. No estaba solo en esta lucha. Muchos otros, como él, arriesgan su vida a diario para aliviar el sufrimiento masivo causado por el genocidio israelí en Gaza, que ahora propaga su violencia a Yemen, Irak, Siria, Irán y Líbano", ha subrayado. "Incluso en sus últimos momentos estuvo tranquilo (...), aún viendo la destrucción causada por los misiles que caían alrededor suyo", ha dicho Jawad, quien ha pedido que se respete la privacidad de la familia durante el periodo de luto por esta "pérdida significativa". El Ejército de Israel intensificó hace más de dos semanas sus bombardeos contra Líbano y durante la madrugada del martes desató una nueva invasión del país, tras más de once meses de combates con el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

