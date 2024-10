La UPO crea un programa de prevención de adicciones y promoción de conductas saludables en adolescentes

El equipo investigador de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla integrado por David Alarcón, Cristina Villalba e Isotta MacFadden junto a un equipo de la Universidad de Santiago de Compostela, ha trabajado en los últimos años en la adaptación cultural en España de 'Mantente REAL', un programa de prevención y promoción de hábitos saludables que se lleva a cabo en los contextos escolares de la Enseñanza Secundaria, desarrollado originalmente por Flavio Marsiglia y Stephen Kulis, del Global Center for Applied Health Research de la Universidad Estatal de Arizona, y que ha sido implementado en múltiples países, incluyendo Colombia, Estados Unidos, México, Nigeria, Uruguay, Guatemala, Kenia y China. En una nota de prensa, la UPO señala que la adolescencia es una etapa "crítica" de desarrollo donde los jóvenes empiezan a experimentar con nuevas situaciones y tomar decisiones más autónomas. Este período es "especialmente vulnerable" para el inicio de conductas de riesgo, como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Los programas de prevención buscan intervenir antes de que se establezcan estos patrones de comportamiento, reduciendo así la probabilidad de desarrollar adicciones o problemas de salud asociados. 'Rechaza', 'Evita', 'Aléjate', 'Levántate' dan nombre de 'REAL' a esta iniciativa que cuenta con estas cuatro estrategias básicas frente a situaciones de ofrecimiento a consumir alcohol, otras sustancias y entrar en otras situaciones de riesgos entre los y las jóvenes. "El programa se centra en enseñar habilidades de resistencia a la presión para consumir drogas (estrategias REAL), junto con otras habilidades personales y sociales esenciales para el desarrollo psicosocial de los adolescentes, como la comunicación, la asertividad y la resolución de problemas", ha afirmado el profesor Flavio Marsiglia. Además, 'Mantente REAL' "no solo capacita a los y las adolescentes para enfrentar las presiones relacionadas con el consumo de sustancias, sino que también les enseña a tomar conciencia y utilizar sus recursos personales y los valores culturales de sus familias y comunidades, fomentando un desarrollo integral y saludable", ha añadido el profesor Stephen Kulis. ESTUDIO PILOTO EN SEVILLA El programa original consta de una sesión introductoria y una final de repaso, así como diez sesiones de contenidos específicos, diseñadas para ser aplicadas durante 12 semanas consecutivas, con una duración de 50 minutos cada sesión. Las actividades interactivas de las sesiones han sido propuestas con la finalidad de que el alumnado trabaje de forma cooperativa y participativa las habilidades para aprender, practicar y demostrar las estrategias de resistencia REAL. El instrumento de aprendizaje clave del programa son los vídeos protagonizados y desarrollados por los y las adolescentes con historias basadas en sus experiencias. La adaptación cultural en España se realizó en la ciudad de Sevilla. Para ello, el equipo de la UPO, con asesoramiento de los profesores Flavio Marsiglia y Stephen Kulis, llevaron a cabo un estudio piloto en seis Institutos de Educación Secundaria de la ciudad y una adaptación de todo el material a partir de los resultados obtenidos: manuales, fichas, cuestionarios y vídeos. El estudio posterior de eficacia se realizó tanto en Sevilla como en Santiago de Compostela. Participaron también en esta fase como evaluadores externos, la profesora de UPO Amapola Povedano y el profesor de Universidad de Huelva Ramón Mendoza. "En el estudio piloto del programa en España, se utilizó una versión de México, y esto fue crucial para identificar los ajustes necesarios para asegurar la relevancia cultural del contenido. A través de la implementación en sesiones en clase y posteriores grupos de discusión, tanto estudiantes como profesores proporcionaron retroalimentación sobre qué aspectos del programa resonaban con ellos y cuáles no. Esto llevó a la producción de 5 nuevos videos y a la adaptación de lenguaje, ejemplos y contextos del resto de materiales sin perder la estructura y contenido del programa original. Se puso especial énfasis en reflejar las experiencias y el lenguaje de los y las jóvenes en Andalucía", ha explicado la profesora del Departamento de Trabajo Social de la UPO Cristina Villalba. Actualmente, el programa ha sido integrado en el registro europeo como Programa de Prevención basado en evidencia dirigido a adolescentes. Se ha presentado a comisiones institucionales y profesionales correspondientes y se encuentra en trámites para presentación como programa de prevención. "En Valencia ya está planeada su implementación. Lo que nos gustaría es que se pudiera ofrecer a los Institutos de Educación Secundaria de Andalucía como programa de prevención basado en evidencia", ha enfatiza Villalba. CLAVES DE ESTE MODELO INNOVADOR DE PREVENCIÓN 'Mantente REAL' destaca por ser una intervención educativa centrada en la prevención del consumo de sustancias entre adolescentes, adaptada a contextos culturales específicos. Entre las claves fundamentales que hacen de este programa una herramienta efectiva y relevante tanto en su versión original como en la adaptada para España se encuentra que es un programa de prevención respaldado por datos empíricos. Ha sido validado a través de estudios experimentales que incluyen cuestionarios antes, durante y después de la implementación, así como la comparación con grupos de control en los Institutos de Educación Secundaria participantes. Este enfoque garantiza que el programa no solo sea teóricamente sólido, sino también efectivo en la práctica y basado en la evidencia. Otra de las características distintivas del programa es la inclusión activa de los estudiantes en su desarrollo inicial y en las distintas adaptaciones culturales. En la versión adaptada española, la participación de estudiantes de entre 12 y 18 años ha sido integral, desde la elaboración de guiones para los videos, la realización de castings y la actuación en los mismos, hasta la revisión de ejemplos y lenguaje en los materiales educativos. "Esta estrategia de adaptación asegura que el contenido sea relevante para los jóvenes, fomentando una mayor identificación con los mensajes del programa", afirma la profesora Villalba, quien destaca que lo más recomendable es comenzar con estrategias de prevención en los primeros cursos de Educación Secundaria, "concretamente en jóvenes de 12 y 13 años, pues son más receptivos, han estado menos expuestos a situaciones difíciles aunque ya han podido vivir algunas situaciones de consumo y otros riesgos, factores que favorecen que los mensajes de prevención se integren de manera más efectiva". La adaptación cultural y la relevancia contextual también han sido claves en esta iniciativa. El programa presta especial atención a los contextos socio-culturales y familiares de los y las adolescentes. Los manuales y fichas incorporan sus percepciones, sus realidades y sus reflexiones sobre conflictos y hechos cotidianos de más o menos riesgo para su salud. Esto no solo facilita una mejor comprensión de los mensajes, sino que también permite que los estudiantes vean reflejadas sus propias experiencias y desafíos, aumentando así la eficacia del aprendizaje. Por último, otra de sus características es la integración en el ámbito escolar. 'Mantente REAL' está diseñado para integrarse fácilmente en el horario escolar, ya sea en horas de tutoría o durante otras clases. Este formato accesible facilita su implementación y asegura que el programa sea una parte natural del entorno educativo, sin imponer una carga adicional significativa para profesores o estudiantes.

