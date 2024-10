Costa Rica defiende el multilateralismo y critica al Consejo de Seguridad de ONU

San José, 3 oct (EFE).- Costa Rica expresó este jueves que "confía en el multilateralismo y sus instituciones", y criticó duramente al Consejo de Seguridad de la ONU, al que señaló de haberse convertido "en un cuerpo obsoleto e ineficiente".

En un comunicado difundido por la Cancillería costarricense, el Gobierno reitera su "absoluto apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", una institución que se estableció "después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial con la promesa de que no se repetirían", así como también a su secretario general, António Guterres, "y a sus esfuerzos por la paz y por aliviar el sufrimiento de tantas víctimas inocentes".

"Hemos visto con estupor cómo el principal órgano de la ONU encargado del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad, se ha convertido en un cuerpo obsoleto e ineficiente donde algunos de los países que ostentan el privilegio del veto impiden que el Consejo cumpla su función, permitiendo que se perpetúen y agraven conflictos, utilizando y abusando de ese derecho sin ningún parámetro ético", señala la misiva oficial.

Y "con la misma consternación", continúa la declaración, el Gobierno de Costa Rica observa "que muchos Estados Miembros incumplen reiteradamente las resoluciones del Consejo, ignorando su carácter vinculante".

"Costa Rica reitera la obligación del cumplimiento de todas las decisiones del Consejo. Este esquema deficiente urge de una reforma por el bien de la humanidad", afirma el Gobierno.

El país centroamericano, que recordó en su misiva que carece de Ejército, expresa también su respaldo inequívoco "a los Tribunales Internacionales, especialmente a la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU, y a la Corte Penal Internacional, máximo logro de la comunidad internacional para poner fin a la impunidad de los peores crímenes contra la humanidad, y brindar justicia a sus víctimas".

Todas las decisiones de estos tribunales "deben de ser acatadas de buena fe", dice Costa Rica, y exalta que "las normas y principios de Derechos Humanos y del Derecho Internacional, especialmente del Derecho Internacional Humanitario, son la columna vertebral" del sistema multilateral, por lo que no se pueden permitir "dobles raseros, ni tolerar acciones que promuevan su debilitamiento".

"En un mundo en que celebramos adelantos en todas las esferas, no podemos en temas de justicia y paz no solo no avanzar, sino que retroceder al punto de que se toleren y acepten la ley del talión y la impunidad", concluye la misiva oficial. EFE