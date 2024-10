Chus Mateo: "Necesitamos mejorar nuestra defensa, hemos permitido demasiados triples"

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, lamentó la derrota sufrida por su equipo a domicilio ante el Bayern de Múnich en la primera jornada de la Euroliga y consideró que deben "mejorar" en defensa, además de considerar clave en el desarrollo del choque el retardo con el que empezó el último cuarto por un problema con uno de los relojes de tiro.

"Peleamos por volver al partido cuando comenzamos perdiendo al principio. Nuestra defensa mejoró al final del segundo cuarto y especialmente en el tercero. Remontamos e incluso llegamos a tener una ventaja de diez puntos", señaló en rueda de prensa sobre lo sucedido en los tres primeros cuartos.

"Pero al comienzo del último cuarto se paró el partido, quizás demasiado porque hubo problemas con uno de los relojes de tiro. Empezamos muy fríos, recibimos muchos puntos seguidos y anotamos solo cuatro. Fue la clave del partido. Necesitamos mejorar nuestra defensa, hemos permitido demasiados triples", añadió.

En relación a una posible falta no señalada sobre el base argentino Facundo Campazzo en el lanzamiento triple que, de entrar, podría haber llevado el duelo a la prórroga, expresó: "No he visto el vídeo después del partido. Ahora mismo no lo sé. Es una situación de partido, los árbitros hicieron un buen trabajo y probablemente no vieron la falta. Esa fue la razón por la que no la pitaron. Necesitamos estar centrados en nuestro equipo, mejorar nuestra defensa mucho y saber manejar el partido cuando vamos ganando por diez puntos".

Por otro lado se refirió al SAP Garden, pabellón que hoy se estrenaba: "Es fantástico y también la atmósfera. Los aficionados estuvieron muy cerca del equipo y seguro que harán una gran campaña. Les deseo lo mejor y les felicito por la victoria". EFE