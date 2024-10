(AMP.) Puigdemont no liderará la oposición en todo el mandato y Junts se reforzará en el Parlament

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mantendrá su decisión de no ser líder de la oposición durante toda la legislatura y Junts reforzará su grupo parlamentario para ser "alternativa" al Govern de Salvador Illa. Así lo ha explicado este jueves el presidente de Junts en la Cámara, Albert Batet, acompañado por la portavoz parlamentario, Mònica Sales, en rueda de prensa desde Waterloo (Bélgica), donde el grupo se ha reunido para celebrar unas jornadas de trabajo para encarar el nuevo curso una semana antes del Debate de Política General (DPG) de la próxima semana. Batet ha explicado textualmente que Puigdemont no asumirá el cargo de jefe de la oposición ni los asesores que se derivan de ello, y que habrá una presidencia del grupo "con un rol institucional", lo que conllevará que Sales asuma más tareas organizativas y de gestión interna. También lo harán los que fueron cabezas de lista en el resto de demarcaciones en las elecciones catalanes, tales como Salvador Vergés y Jeannine Abella y nombres destacados del grupo parlamentario como Josep Rius, entre otros. "Tenemos más responsabilidad y mayor representación. Somos la segunda fuerza en el Parlament, y esto obliga a construir una legislatura fuerte y potente que haga respetar a Cataluña y evidencie que la dependencia de Madrid no es buena para los catalanes", ha subrayado. SOBRE ILLA Sobre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Batet ha asegurado que echan de menos "respeto y sentido institucional" por su parte al no haberse reunido con Puigdemont en el marco de la ronda de encuentros que ha mantenido con los expresidentes catalanes. Esto lo ha contrapuesto con el respeto y sentido institucional que, a su juicio, demostró Junts cuando Puigdemont llamó a Illa el día de su toma de posesión o cuando los diputados de su formación se levantaron cuando fue proclamado presidente de la Generalitat. También le ha reprochado que no se haya reunido con el presidente del Parlament, Josep Rull, y sí con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín: "Una muy mala manera de empezar una legislatura y un mandato". A la espera del Debate de Política General de la semana que viene, ha confiado también en que el discurso de Illa dure "más que los 40 minutos del discurso que hizo en el debate de investidura". "Illa ha empezado mal, muy mal. Ninguna referencia al 1-O, al 3-O ni a las víctimas de la represión judicial y policial que se vivió esos días en Cataluña", ha lamentado Batet, que ha acusado al presidente catalán de olvidarse con ello de buena parte de los catalanes. En su opinión, es falsa la voluntad del Govern de dar una imagen de vuelta a la normalidad teniendo en cuenta que ni Puigdemont ni el exconseller Lluís Puig pueden ejercer sus "derechos de participación política por una Ley de Amnistía que no se aplica". PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Sales, en su intervención, ha explicado que serán "proactivos en fiscalizar la acción del Govern y para evidenciar su sucursalismo" así como para defender el modelo para Cataluña que defienden desde Junts con las propuestas de resolución que presentarán en el Debate de Política General. "No necesitamos a nadie para presentar propuestas de resolución, ni tampoco tenemos que ir a hacer la pinza a nadie. Lo que queremos es hacer unas propuestas de resolución que dibujen el modelo de país de Junts", ha precisado. Tras enumerar multitud de retos que hay sobre la mesa, ha añadido que "sin soberanía real siempre se irá cojo, y sin un Govern que plante cara a Madrid, también". "Hay que resolver de manera democrática el conflicto político. Necesitamos la independencia y ser un estado. Mientras no lo tengamos, se necesita un gobierno independentista, que se haga respetar y que tenga como único objetivo defender los intereses de los catalanes", ha concluido.

