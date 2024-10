(Pre) San Mamés abre su histórico año europeo ante el AZ y la Real evalúa su mejoría con el Anderlecht

El Athletic Club se estrena este jueves como local en la Liga Europa recibiendo en San Mamés, escenario de la final de la competición, al AZ Alkmaar neerlandés (21.00 horas) en la segunda jornada de la fase de liguilla, en un partido en el que los de Ernesto Valverde quieren lograr la primera victoria europea del curso y acercarse a los puestos punteros de la tabla, mientras que la Real Sociedad se enfrentará en el Reale Arena (21.00) a un Anderlecht belga que viene de ganar en su debut. San Mamés es el escenario protagonista de esta edición de la Liga Europa. 'La Catedral' albergará esta temporada su primera final europea masculina de fútbol, pero el destino y el buen hacer del Athletic la pasada campaña, logrando la clasificación europea tras siete años de ausencia, han querido que su protagonismo en la segunda competición continental arranque desde el mes de octubre. Alcanzar la final del 21 de mayo en San Mamés es uno de los grandes objetivos de la temporada del Athletic Club. Pero para ser uno de los equipos que luchen por levantar el trofeo al cielo de Bilbao hay que avanzar paso a paso, y para hacerlo lo de Valverde necesitan lograr su primera victoria en la fase liga ante el AZ. Tras el buen empate en el estadio Olímpico ante la Roma, el Athletic buscará su primera victoria ante su público, tres puntos necesarios para instalarse en los puestos altos de la tabla. Un partido que le llega al equipo vasco en el mejor momento de su arranque liguero. Los rojiblancos se han instaurado en posiciones europeas en LaLiga EA Sports después de conseguir 10 de los últimos 12 puntos en juego, y no pierden desde el mes de agosto. Además, jugadores importantes en el juego de los 'leones' como Íñigo Ruiz de Galarreta, los hermanos Williams o Gorka Guruzeta están creciendo en los últimos encuentros, alcanzando poco a poco su mejor nivel. Otra noticia positiva para Ernesto Valverde será la vuelta de Oihan Sancet. El mediapunta, que sigue siendo el máximo goleador del equipo este curso con tres goles, vuelve a una convocatoria tras perderse los últimos dos partidos por molestias musculares. Sin embargo, el Athletic continuará teniendo que hacer frente a las bajas de Beñat Prados, lesionado ante la Roma, y Yeray Álvarez. Delante estará el AZ Alkmaar, que consiguió ganar en la primera jornada ante el Elfsborg sueco por 3-2,y que está viviendo un inicio de curso esperanzador. Hasta este fin de semana, el conjunto neerlandés no había perdido ningún encuentro, logrando seis victorias y un empate en el resto de encuentros. Unos resultados que le sirven para ir tercero en la Eredivise, igualado a puntos con el segundo clasificado, el Utrecht. Además, encadenan seis partidos sin perder a domicilio, habiendo ganado cinco de ellos. LA REAL QUIERE AUMENTAR EL ÁNIMO Por su parte, la Real Sociedad recibe en el Reale Arena (21.00) al Anderlecht belga, en un partido clave para que los de Imanol Alguacil confirmen la mejoría del equipo en las últimas semanas tras un inicio de campaña convulso. El equipo donostiarra consiguió el pasado fin de semana sumar la primera victoria de la temporada ante su público, con claridad por 3-0 ante el Valencia. Además, puso fin a una racha de nueve partidos sin conseguir marcar más de un tanto. Ahora, de vuelta a las competencias europeas, los 'txuri urdin' quieren sumar los primeros tres puntos en la Liga Europa después de un lograr un empate (1-1) ante el Niza francés en su debut. Para lograrlo, la Real necesitará del acierto de cara a puerta de sus delanteros, el gran debe del equipo en estos primeros meses de competición. Hasta el momento, el equipo vasco solo ha conseguido ver puerta siete veces en los nueve partidos disputados, quedándose a cero en su casillero en cuatro de ellos. La mejor noticia para Alguacil es que el gran fichaje ofensivo del club este verano, Orri Oskarsson, viene de estrenarse como goleador 'txuri urdin' con un doblete al Valencia. Además, uno de los baluartes ofensivos del equipo la temporada pasada, Take Kubo, puso con su tanto a una racha de cinco partidos sin marcar. Claves serán también los jugadores de segunda línea como Brais Méndez y Sergio Gómez, que deben dar un paso adelante y asumir el peso del partido, aunque el técnico guipuzcoano debe decidir cuánto retoca su once para mantener la frescura en la presión y las acciones de cara a la visita del Atlético de Madrid. Enfrente tendrán a un Anderlecht que no ha arrancado bien la competición doméstica. Los belgas son séptimos en la Jupiler Pro League, con 14 puntos de 27 posibles, y encadenan cinco jornadas sin ganar. Eso sí, en su estreno en la Liga Europa consiguieron una victoria de mérito ante el Ferencvaros, ya que acabaron con un jugador menos, gracias a los goles de Yari Verschaeren y Kasper Dolberg.

