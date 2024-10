Ogura buscará ser profeta en su tierra, Alonso sentenciar el título mundial

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El japonés Ai Ogura (Boscoscuro) seguro que buscará ser profeta en su tierra para ganar el Gran Premio de Japón de Moto2 en el circuito 'Twin Ring Motegi', en el que el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo de Moto3.

Ogura es cada vez más líder de Moto2 merced al 'bajón deportivo' de quien hasta ahora era su rival más directo y peligroso, su propio compañero de equipo, el español Sergio García Dols, que en las cinco últimas carreras apenas ha sumado seis puntos frente a los 66 de su oponente.

Tras los dos ceros consecutivos de García Dols en Emilia Romaña e Indonesia, seguro que el español buscará resarcirse con un buen resultado, aunque el circuito japonés no sea el mejor escenario posible para conseguirlo, pues por tradición los pilotos japoneses suelen ser muy efectivos y hasta 'agresivos' en su pilotaje en la carrera 'de casa'.

Así, uno de los principales candidatos a la victoria tiene que ser Ai Ogura, que no se sube a lo más alto del 'cajón' desde la carrera de San Marino, si bien es bastante peor en el caso de Sergio García Dols, que no lo hace desde la quinta cita de la temporada, en el circuito francés de Le Mans, pero ellos no serán los únicos aspirantes al triunfo.

Uno de los principales rivales a tener en cuenta es el español Arón Canet, que encadena tres podios consecutivos, el último de ellos la victoria en Indonesia, la segunda que logra en la categoría tras la de Portimao (Portugal) pero como él están 'creciendo' en los últimos grandes premios los también españoles Alonso López y Fermín Aldeguer, compañeros en el equipo Boscoscuro.

López fue tercero en Indonesia, con su compañero de equipo en la cuarta plaza, después de superar algunos errores, y junto a ellos habrá que tener en cuenta en la disputada categoría intermedia al estadounidense Joe Roberts (Kalex), el británico Jake Dixon (Kalex), que se fue por los suelos en Mandalika, además de a los italianos Celestino Vietti (Kalex) y Tony Arbolino (Kalex).

El español Manuel González (Kalex) es otro de los pilotos a tener en cuenta, pues lleva toda la temporada buscando su primera victoria y nadie duda que más tarde o temprano la conseguirá, como también se postula para subir a lo más alto del podio el tailandés Somkiat Chantra (Kalex), que será duda tras el percance que sufrió en Indonesia, cuando la rueda delantera de la moto de Aldeguer le pasó por encima del pie.

Muy distinta es la situación en Moto3, en donde David Alonso podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo y, para ello, sólo necesita que el español Daniel Holgado (Gas Gas) no sume tres puntos más que él, mientras él consigue cinco puntos más que el español Iván Ortolá (KTM) y siete más que el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna).

En resumen, a David Alonso le bastaría con conseguir su décima victoria de la temporada para proclamarse campeón del mundo, independientemente del resultado que consigan sus rivales, salvo si Veijer es segundo, en cuyo caso le faltarían dos puntos para ser campeón matemático de la categoría.

Bien es cierto que en Moto3, las nueve victorias que acumula el colombiano dicen mucho de su rendimiento deportivo, pero con opciones de victoria también se encuentran pilotos como los españoles Iván Ortolá, Daniel Holgado, David Muñoz (KTM), Adrián Fernández (Honda), Ángel Piqueras (Honda), o José Antonio Rueda (KTM).

Además de ellos, Collin Veijer seguro que buscará algún triunfo más en la categoría antes de dar el salto a Moto2, sin olvidarnos de los japoneses Taiyo Furusato (Honda), Ryusei Yamanaka (KTM) o Tatsuki Suzuki (Husqvarna), que por el hecho de 'jugar en casa', seguro que intentarán dar la sorpresa e imponerse a todos sus rivales de turno.

En esas mismas 'cábalas', por lo visto en anteriores grandes premios, habría que incluir a los australianos Joel Kelso (KTM) y Jacob Roulstone (Gas Gas), o a los italianos Luca Lunetta (Honda), Stefano Nepa (KTM) o Matteo Bertelle (Honda). EFE