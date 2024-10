Simeone: "Me da alegría volver a La Luz"

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- Hace una década, en 2014, el Atlético de Madrid se sentía campeón de Europa hasta el minuto 93, cuando el Real Madrid empató el choque y provocó una prórroga con un desenlace cruel para el equipo dirigido por Diego Simeone, entrenador del club rojiblanco y cuyo regreso al estadio de La Luz, el escenario de aquella derrota, para medirse este miércoles al Benfica, le "da alegría" porque era "un momento soñado".

"A mí me da alegría, por haber pasado un momento maravilloso por haber ganado la Liga en el Camp Nou y a los seis días volver a jugar una final de la Liga de Campeones. Era un momento soñado por cualquier hincha, entrenador y jugador. Y nosotros lo vivimos, dimos el máximo, nos enfrentamos a un rival que fue superior, que merecía ganar antes de lo que había pasado, pero llegamos a estar tan cerca que nos quedamos con ese sabor que habría sido muy bonito lograrlo", rememoró el técnico, cuyo conjunto cayó por 4-1 en el tiempo extra.

Ahora aguarda el Benfica. "Es un rival que juega bien, ataca con mucha gente, tiene personalidad, jugadores con experiencia y será un partido muy bueno. Está claro que tenemos poco tiempo para preparar el partido, seguimos en esa fase de recuperación, pero la Champions es diferente e invita este miércoles a hacer un esfuerzo para trabajar y buscar el partido que queremos. Intentaremos competir como lo venimos haciendo y llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", prosiguió el técnico, ya centrado en el choque contra el club luso.

Ya queda atrás toda la polémica del derbi del pasado domingo ante el Real Madrid, con el lanzamiento de objetos desde el fondo sur del estadio Cívitas Metropolitano que provocó la suspensión temporal del encuentro durante 17 minutos.

"Está claro que no fueron días simples, porque no fue bueno lo que ha sucedido. El club está trabajando y enseguida ya tiene un implicado, seguramente encontrará a los otros y hay que sacarlos directamente porque no necesitamos a esa gente. El equipo, de a poco, va entrando en el partido que tenemos este miércoles, ya enfocados en un rival que juega bien, que propone con mucha gente ofensivamente y que tiene un buen ritmo de juego", valoró Simeone

También fue preguntado por qué no triunfó Joao Félix en el Atlético. "Dimos el máximo los dos para hacer lo mejor e intentamos desde el lugar suyo y del mío hacerlo lo mejor que pudimos", afirmó.

Además, Simeone habló del anuncio de retirada de Antoine Griezmann de la selección francesa. "Cuando un futbolista como él toma una decisión como la que ha tomado habla muy bien de su calidad humana y deportiva. Entiendo que le ha dado todo a su selección como se lo ha dado y hoy está en un lugar de tranquilidad de haberlo dado todo y dar un paso a un costado desde la felicidad que ha tenido compartir tantos años con sus compañeros", valoró.

"Para nosotros, nos permite que tenga más descanso y, a partir de ahí, ojalá lo podamos seguir teniendo como siempre, porque es un futbolista muy importante para nosotros", añadió. EFE