Rutte se muestra dispuesto a trabajar con Trump y le reconoce que empujó a la OTAN a aumentar el gasto militar

El ex primer ministro neerlandés y secretario general designado de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado este martes que no está preocupado por el resultado de las elecciones estadounidenses del mes de noviembre, tras señalar que ya ha trabajado con Donald Trump en el pasado y reconocer que el magnate republicano impulsó a la OTAN en debates como el aumento del gasto militar. En declaraciones junto al jefe político de la OTAN, Jens Stoltenberg, de quien recoge este martes el testigo al frente de la organización, el político neerlandés ha apuntado que no está preocupado por los comicios en Estados Unidos puesto que conoce "bien" a ambos candidatos. "Trump fue el que nos empujó a gastar más y lo logró. Estamos en mayor nivel de inversión que cuando llegó. Nos empujó también respecto a China y creo que tenía razón en eso", ha reconocido. De la candidata demócrata, Kamala Harris, ha valorado su hoja de servicios como vicepresidenta de Joe Biden. "Es una líder muy respetada", ha apuntado. Por todo ello, ha recalcado que podrá trabajar con cualquiera de los candidatos que gane las elecciones el próximo 5 de noviembre, alejándose así de las polémicas sobre el impacto que tendría el regreso de Trump a la Casa Blanca, después de que en su primer mandato tensara las relaciones con los aliados del bloque militar.

