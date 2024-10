Ascienden a 130 los muertos en EEUU por el paso del huracán 'Helene'

La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood-Randall ha reconocido este lunes que el huracán 'Helene', que por el momento ha dejado 130 muertos y más de medio millar de desaparecidos en seis estados, podría dejar "hasta 600 vidas perdidas". "Los datos actuales que tenemos es que parece que podría haber hasta 600 vidas perdidas. Pero no tenemos ninguna confirmación de eso. Sabemos hay 600 personas que están perdidas o desaparecidas, y ese trabajo continúa", ha declarado durante una rueda de prensa. Sherwood-Randall ha explicado que "hay muchos informes que no cuadran con las cifras" pero "es posible" que el balance aumente a medida que continúan las operaciones de emergencia ante desastres. "Es posible que veamos más personas que lamentablemente fallecieron, pero también es posible que no veamos que las cifras se disparan como la gente ha predicho. Les insto a que esperen", ha dicho. Los estados más afectados han sido los de Carolina del Norte (56 muertos) y Carolina de Sur (30 muertos), si bien también hay víctimas mortales en Georgia, Florida, Tennessee y Virginia. De hecho, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha hablado este lunes con el gobernador de este último estaod, Henry McMaster, para recibir actualizaciones sobre los esfuerzos de respuesta. El mandatario ha explicado cómo la Administración Biden-Harris está brindado apoyo "vital" a las comunidades afectadas "sin importar cuánto tiempo se necesite", reza un comunicado de la Casa Blanca. El alcalde de la localidad de Chimney Rock, en Carolina del Norte, Peter O'Leary, ha afirmado que está afrontando la "devastación total" causada por 'Helene' después de que la tormenta arrasara el distrito comercial. Hay varias personas desaparecidas y ha destruido casas y negocios del centro. Sigue sin haber cobertura y los equipos de emergencia dependen de las comunicaciones por radio, informa CNN.

