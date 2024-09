El presidente de Letonia sufre heridas en un brazo tras caerse de su bicicleta

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, ha sufrido heridas en un brazo tras caerse de su bicicleta durante la jornada del sábado, según ha confirmado él mismo a través de su cuenta en la red social Facebook, donde ha compartido una fotografía en la que se le ve con un brazo enyesado. "La temporada de ciclismo ha terminado. Muchas gracias al doctor Chris Rosenberg y al personal del Hospital de Traumatología y Ortopedia por ayudar a un paciente no tan inteligente", ha dicho Rinkevics, quien ha agregado que "los doctores letones son los mejores del mundo". El suceso tuvo lugar el sábado cuando hacía un recorrido en la ruta entre Olaine y Dalbe, según ha recogido el portal letón de noticias Delfi El portavoz del presidente, Martins Dregeris, ha manifestado en declaraciones a la agencia LETA que el mandatario se rompió la muñeca derecha y un dedo en la mano izquierda. Sin embargo, ha subrayado que las heridas sufridas por Rinkevics no impactarán sobre su trabajo y que sigue en el puesto. En este sentido, ha destacado que puede escribir y firmar documentos y que no hay previstos cambios en su agenda oficial durante esta semana.

