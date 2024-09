AT&T acuerda vender su participación mayoritaria en DirecTV a TPG por US$7.600 millones

(Bloomberg) -- AT&T Inc. acordó vender su participación mayoritaria en DirecTV a la empresa de capital riesgo TPG Inc. por US$7.600 millones en efectivo.

Los pagos incluyen US$1.700 millones en distribuciones trimestrales antes de impuestos en el segundo semestre de este año y US$5.400 millones en distribuciones después de impuestos en 2025, según informó AT&T el lunes en un documento. El pago final de US$500 millones se efectuará en 2029.

AT&T vende su participación en DirecTV cuando dicha empresa y acordaron fusionarse en una operación que creará el mayor proveedor de televisión de pago de Estados Unidos. Según los términos de la operación, DirecTV adquirirá Dish a su propietaria EchoStar Corp. por una consideración nominal de US$1 más la asunción de unos US$9.750 millones de deuda de Dish, según un comunicado emitido el lunes que confirmaba informaciones anteriores de Bloomberg News.

AT&T y TPG son copropietarios de DirecTV, fundada en 1994 por Hughes Electronics y que cuenta con unos 11 millones de clientes. Dish, fundada en 1980 por el multimillonario Charlie Ergen, forma parte de su empresa EchoStar Corp. y tiene unos ocho millones de abonados.

