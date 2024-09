Rahm: "Siempre que me dejen pretendo venir al Abierto de España"

Madrid, 29 sep (EFE).- Jon Rahm, subcampeón del Abierto de España tras perder en el segundo hoyo de desempate con Ángel Hidalgo, del que dijo que es "un chico con mucha garra", declaró este domingo que un "final así hará que los niños en casa quieran jugar al golf" y reiteró su disposición a seguir disputando este torneo "siempre" que le dejen.

El 'león de Barrika' mantuvo un disputado duelo por la victoria en el Club de Campo Villa de Madrid con Ángel Hidalgo, gran dominador del torneo en las tres primeras jornadas y que culminó su buen rendimiento de estos días con su primer triunfo en el circuito europeo.

"Ha pasado un poco de todo hoy. He tenido momentos de estar muy cómodo y con mucha confianza pero en otro he pegado golpes sin mucho sentido. En general, hasta el final mi juego corto no ha estado al nivel que debe estar para ganar un domingo. Fallar tres golpeos de menos de dos metros en los dieciséis primeros hoyos, cuando tienes que remontar dos golpes, te cuesta demasiado", dijo Rahm, en la zona mixta del Club de Campo.

Rahm, resignado tras perder, elogió a Ángel Hidalgo, que se llevó la victoria ante una afición entregada que animó a los dos españoles por igual.

"Lleva pateando muy bien toda la semana y casi tenía que haberlo ganado al 18. No me ha sorprendido cómo ha aguantado Ángel. Ha hecho buenos swings, ha hecho buenos birdies y quitando un par de escapadas que ha tenido, que son cosas de las que irá aprendiendo, ha jugado muy sólido. Se nota que es un chico con mucha garra. Se ha complicado quizás el día más de lo que debería, porque David Puig y yo no hemos tenido nuestro mejor día, especialmente en los nueve segundos hoyos. Solo me queda decirle que lo disfrute, porque ganar en casa con este apoyo es para disfrutarlo", confesó.

"Lo que está claro es que un final así ayuda a que esos niños que estaban viendo por la tele este torneo quieran jugar al golf. En ese sentido, soy un privilegiado por estar aquí en un desempate con tanto público volcado. Los dos últimos hoyos y el play-off han sido increíbles. Pocos lo podemos sentir y vivir y para mi, teniendo en cuenta que el martes a la mañana estaba en un hospital, en otro país, me voy contento", señaló.

Por último, Rahm reiteró su compromiso con este torneo y su ambición con volver a ganar para seguir ampliando un palmarés que incluye tres victorias en esta competición. Su objetivo es superar a Severiano Ballesteros, que ganó tres veces el Abierto de España.

"Siempre que me dejen pretendo venir al Abierto de España. Si no vengo es porque alguien no quiere que yo esté", concluyó. EFE