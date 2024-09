Patricia Navarro destaca que la formación malagueña es "punta de lanza" en la Ley de Conciliación del PP

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que la formación provincial es "punta de lanza y avanzadilla" en llevar la conciliación a la agenda política, subrayando que "el presidente Feijóo ha conseguido que, esta semana, en España no sólo se esté hablando del cupo catalán, Venezuela o los escándalos que salpican a Sánchez, sino también de cómo conciliar". "Entre tanto rifirrafe es difícil hacerse oír y lanzar propuestas que lleguen a la opinión pública y eso es lo que ha logrado Feijóo", ha manifestado Navarro, marco en el que ha expresado su orgullo por que el PP malagueño "haya sido el primero en hablar de conciliación, un tema crucial que preocupa a todo el mundo, de manera transversal". La dirigente 'popular', que ha valorado la iniciativa de la formación malagueña como "primer" partido político que ha presentado un plan de conciliación, ha destacado que Feijóo "es valiente al abrir el debate de la jornada laboral y la flexibilidad", señalando, en declaraciones recogidas en una nota, que "habrá que estudiar cómo hacer compatible la vida personal y familiar con la productividad en las empresas". Además, ha añadido, "Feijóo ha hablado del empleo femenino y cómo incentivar a las empresas para que contraten a mujeres que se han quedado fuera del sistema por el cuidado de hijos o familiares; así como de los permisos de maternidad y paternidad", alegando que "esto es igualdad y es feminismo, que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos a la hora de cuidar de los hijos". Navarro ha resaltado que, "pese a que cuando hablamos de infraestructuras, inversiones, presupuestos y cupos nuestro mensaje se endurece y puede parecer que se despersonaliza, eso no quiere decir que en el centro de esas propuestas, esas reivindicaciones y esas denuncias no estén las personas y la defensa de la calidad de vida de nuestros vecinos". LAS POLÍTICAS DEL PP, SEGÚN NAVARRO Políticas, ha continuado, "como las que aplica el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en materia de vivienda, posicionando esta ciudad como la primera del país en inversión en vivienda pública por habitante, con más de 5.300 VPO (viviendas de protección oficial) entregadas y otras 2.200 en promoción actualmente, por eso decimos que no vamos a aceptar lecciones de vivienda de quienes tienen prácticamente a cero la hoja de resultados"; igual que la Diputación, "que se ha convertido en referente en innovación social con programas como el de la Noria"; o la propia Junta, "donde a pesar de la herencia recibida, no hemos parado para mejorar esos pilares del estado del Bienestar que encontramos muy tocados". En materia sanitaria, Navarro ha contrapuesto "el presupuesto de 10.000 millones de euros que dejó el PSOE con los más de 14.400 millones consignados este año, un 45% más y superando por primera vez el 7,5% del PIB andaluz". Asimismo, ha señalado que el 36% del presupuesto de 2024 se destina a Atención Primaria, con 330 millones en inversiones realizadas desde 2019 para infraestructuras nuevas en la provincia, marco en el que ha destacado la ampliación del Costa del Sol, la puesta en marcha al cien por cien del hospital del Guadalhorce, el nuevo centro de salud de El Palo, "que empieza a coger vuelo"; las urgencias del centro de salud Campillo Bajo de Antequera o los nuevos centros de salud de Cómpeta, Los Pacos (Fuengirola) y Nerja. La dirigente 'popular' ha reivindicado que la sanidad andaluza cuenta con 25.000 profesionales más, 4.700 más en Málaga, apuntando que ahora el 67% de la plantilla está estabilizada, "frente a la gran mayoría de interinos que encontramos en 2019", contexto en el que ha afirmado que el sistema perdió más de 7.700 profesionales en los últimos ocho años de gobierno socialista, mientras que ahora se han sumado 25.000. Además, ha defendido que los salarios han aumentado un 14%, "frente a la bajada del 4% en la última etapa socialista", y que "hoy Andalucía dispone de nuevos servicios, cribados, pruebas diagnósticas y vacunas, poniendo en valor que el Gobierno de Juanma Moreno destina el triple de inversión a vacunación que en 2018, de manera que Andalucía cuenta con el calendario vacunal más avanzado de España". En educación, Navarro ha señalado el presupuesto de 8.866 millones de euros para este año, un 40,1% más que en 2018, abundando en que "la Formación Profesional ha dejado de ser la hermana pobre, con 47.000 nuevas plazas en Andalucía y 6.000 docentes más en centros públicos desde 2019". En este punto, la presidenta del PP malagueño ha afirmado que Andalucía cuenta con 25.000 alumnos menos, lo que está permitiendo "mejorar las ratios", apuntando que el 45% de las aulas de Infantil y Primaria están por debajo de la ratio legal de 20 alumnos; mientras que en Secundaria hay más de 3.600 aulas que no llegan a los 25 alumnos que establece la ley, casi un tercio del total; y el 90% de las clases de Bachillerato no llegan a los 35 alumnos permitidos. Por ello, Navarro ha afirmado que "hace tiempo que arrebatamos las banderas que la izquierda pretende ondear y así lo podemos demostrar, con hechos y con datos". Por último, la 'popular' ha trasladado que el PP malagueño "no va a cejar en el empeño de reclamar lo que es justo para Málaga". "No vamos a abandonar el debate de los agravios de Sánchez hacia esta provincia, de manera que seguiremos reclamando las inversiones necesarias en materia de movilidad, agua y vivienda porque, insisto, son problemas que sufren los malagueños y nosotros nos debemos a ellos", ha concluido.

