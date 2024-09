(Crónica) El City pincha, el Arsenal aprovecha y el Liverpool se pone líder de la Premier

El Manchester City se dejó puntos por segunda jornada seguida este sábado en la Premier al empatar (1-1) contra el Newcastle, lo cual aprovecharon con victorias el Arsenal y el Liverpool, nuevo líder. El equipo de Pep Guardiola falló en St. James' Park, a pesar de que empezó por delante con un gran gol de Josko Gvardiol. El defensa definió como un delantero y el City caminó con ventaja, aprovechando también la primera parte de Jack Grealish, pero ni un equipo ni otro pudo brillar. Los de Mánchester echaron de menos al lesionado Rodrigo y también a Kevin de Bruyne, mientras que el Newcastle no tenía la referencia de Alexander Isak. Así, en el intercambio de golpes, Anthony Gordon firmó el 1-1 a la hora de encuentro con un penalti que él mismo provocó. No hubo más goles y el líder abrió la puerta por la que se colaron Liverpool, nuevo líder, y Arsenal. Los 'red' superaron a los Wolves (2-1) con un penalti de Mohamed Salah en el minuto 61. Poco antes, Ait-Nouri había hecho el 1-1 en el Molineux, pero el colista no impidió que el Liverpool se alzara con el liderato de la Premier con 15 puntos, por los 14 de City y Arsenal. El equipo 'gunner' recuperó lo que se le escapó la pasada semana en el descuento contra el City salvando los tres puntos en el Emirates gracias a un gol en propia puerta de Ndidi en el 94'. Después, Havertz hizo el definitivo 4-2 de un partido que se le complicó de lo lindo a los londinenses a pesar de que al descanso se fueron 2-0. Martinelli y Trossard pusieron a los de Mikel Arteta en disposición de aprovechar el pinchazo del City, pero el Leicester empató en el segundo tiempo. La épica del Emirates apareció sobre la bocina para apretar la lucha. En el resto de encuentros de la jornada inglesa, destacó la goleada (4-2) del Chelsea, que es cuarto de manera provisional, al Brighton, con cuatro goles de Cole Palmer en 20 minutos del primer tiempo.

