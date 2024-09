Boris Izaguirre desvela cómo recordará a Julián Muñoz

Si hay algo de lo que se ha hablado esta semana es del fallecimiento de Julián Muñoz y de la entrevista póstuma que se emitió el miércoles pasado hablando, como nunca antes, de su relación con Isabel Pantoja y de la corrupción en Marbella. Hace unos días, pudimos hablar con el icónico Boris Izaguirre y le preguntábamos por el exalcalde. "Él ha sido un hombre que representó muy bien su época, con eso es con lo que nos quedamos" nos confesaba. Además, nos confirmó que "le conocí, le entrevisté para 'Lazos de sangre' en un momento determinado" y aunque "no estuvo presente en plató" no olvida ese momento porque "fue una entrevista por vía satélite porque él estaba cumpliendo esa parte de la condena que cumplió fuera de la cárcel". Con el paso del tiempo se ha dado cuenta que "su relación con Isabel Pantoja pasó de ser una relación que a todos nos llamó la atención, nos cautivó, a convertirse en una peripecia judicial muy desagradable y luego también una especie de odio terrible. Toda esa línea argumental a mí sinceramente no deja de sorprenderme hoy en día". Por último, le preguntábamos también por Tamara Falcó y su nueva faceta como jurado de un talent show y, parco en palabras, nos explicaba que "la encuentro muy bien, como siempre".

Compartir nota: Guardar