Bagnaia, sincero, esperaba recuperar cinco o seis puntos en Indonesia

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, ha reconocido que cuando llegó a Lombok simplemente pensaba que, si todo iba bien, podía "recuperar cinco o seis puntos", y que finalmente han sido "de una vez 12".

"No será siempre así, Jorge no cometerá el mismo error, pero tendremos que mantener la concentración y no cometer los mismos errores que hemos cometido hasta ahora. Habrá que mantenerse concentrados y, si bien sabemos que ha mejorado mucho el rendimiento, para mañana necesitamos otro pequeño paso adelante", aseguró Bagnaia.

"Para la carrera sprint sabía que tenía que seguirlo y he intentado hacer la mejor salida posible y, en cuanto he llegado he empezado a apretar, pero cuando le he visto entrar en esa curva, he tratado de seguirlo, pero ya se me ha empezado a cerrar de delante y luego a él se le ha cerrado y se ha caído. Había que tener cuidado, porque hacía mucho calor", reconoció el campeón italiano.

Tras la caída de Jorge Martín reconoció que "sólo pensaba que tenía que ganar la carrera" y que no podía permitirse que se le escaparan tres puntos o cinco puntos si acababa tercero. "Así que tenía que ganar la carrera y he intentado apretar al máximo, pero no ha sido fácil, porque después de verle caer a él he intentado ir más despacio, no me sentía bien de delante", añadió.

"He apretado mucho más en los tres primeros sectores para intentar controlar mejor el último, ha sido una buena estrategia que probablemente no funcione mañana, porque no puedes apretar tanto por los neumáticos, así que tendremos que dar un paso adelante", comentó Bagnaia. EFE