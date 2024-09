Viernes, 27 de septiembre de 2024 (18:00 GMT)

PAPA BÉLGICA

El papa en Bélgica: "Los abusos a menores son la vergüenza y la humillación de la Iglesia"

Bruselas (EFE).- El papa Francisco afirmó este jueves desde Bruselas que los abusos a menores "son la vergüenza y la humillación de la Iglesia" y agregó: "tenemos sólo que pedir perdón", durante su discurso a las autoridades durante su primer día de agenda oficial en Bélgica. "Esta es la vergüenza que hoy todos nosotros tenemos, hay que afrontar y resolver el problema", añadió en su discurso ante las autoridades del país en el Castilo de Laeken, donde también se reunió con los reyes de los belgas Felipe y Matilde.

LÍBANO ISRAEL

Israel bombardea los suburbios sur de Beirut con una intensidad sin precedentes con la intención de matar al jefe de Hizbulá

Beirut (EFE).- Cazas israelíes lanzaron este viernes una serie de ataques aéreos contra los suburbios sur de Beirut de una intensidad sin precedentes en un año de conflicto. Fuertes explosiones resonaron por toda la capital y poblaciones adyacentes y enormes columnas de humo se pudieron ver elevándose desde la zona a grandes distancias, algo que no había ocurrido con ninguno de los seis bombardeos perpetrados contra la zona desde el inicio de los choques. El objetivo del ataque israelí este viernes contra la sede central de Hizbulá en los suburbios de Beirut era el jefe del grupo chií, Hasán Nasrala, según confirmaron a la prensa hebrea fuentes de seguridad bajo anonimato.

LÍBANO ISRAEL

Los desplazados internos en el Líbano ya superan los 200.000, según recuento de la ONU

Ginebra (EFE).- Los desplazados internos por la violencia armada que se ha desatado en el Líbano han superado los 200.000, dijo este viernes el representante de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU en ese país, Imran Riza. A través de una teleconferencia desde Beirut, Riza precisó que hasta el lunes pasado se habían registrado 110.000 desplazados, consecuencia de la primera ola de violencia iniciada con la explosión simultánea en distintos puntos del país de miles de dispositivos de comunicaciones vinculados a miembros del grupo islamista Hizbulá. A partir del lunes, con el inicio de los bombardeos israelíes sobre el Líbano, se registraron al menos 118.000 desplazados más.

ESPAÑA MÉXICO

México supedita normalizar relaciones con España a celebrar una "ceremonia de desagravio"

Naciones Unidas (EFE).- La canciller mexicana Alicia Bárcena supeditó hoy, en declaraciones en la ONU, la normalización de relaciones con España, en un impás diplomático después de que su país no invitara al rey Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, a una "ceremonia de desagravio" con México. "Este no es un tema reciente, eso es lo más importante. Tiene que ver con una carta que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) envió a España en 2019 solicitando incluso una reunión y un reconocimiento de los pueblos indígenas de México (...) Hay que negociar una ceremonia de desagravio", señaló Bárcena, durante una rueda de prensa desde la sede de la ONU en Nueva York, como solución al conflicto diplomático.

MÉXICO ESPAÑA

López Obrador acusa a Pedro Sánchez de "faltarle al respeto" a Claudia Sheinbaum

Ciudad de México (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este viernes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de "faltarle al respeto" a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, por, según él, sugerir que fue idea del gobernante mexicano no invitar al rey de España, Felipe VI, a la ceremonia de investidura.“Ahora con el asunto este de España me están faltando al respeto, además, eso lo está haciendo el presidente de España a la presidenta electa", declaró López Obrador en su conferencia matutina.El jefe del Ejecutivo mexicano señaló que es "una falta de respeto adicional" del mandatario español el considerar que Sheinbaum "es manipulable" por atribuirle a él, desde su perspectiva, la decisión de no invitar al monarca al acto de investidura el próximo 1 de octubre.

VENEZUELA CRISIS

Gobierno español pide a oposición que "no perjudique" a empresas que operan en Venezuela

Cádiz (España) (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, pidió al líder del principal partido de la oposición "moderación" en sus declaraciones sobre Venezuela y que "no perjudique" a las empresas españolas que operan ese país. En un acto en Cádiz (sur), Montero dijo que la política exterior que practica el presidente del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, es "un despropósito": "La falta de política exterior que practica el señor Feijóo es clamorosa. Se equivoca siempre", indicó la vicepresidenta.

VENEZUELA CRISIS

México rebaja su posición sobre Venezuela y apuesta ya por la no intervención

Naciones Unidas (EFE).- La canciller mexicana, Alicia Bárcena, informó este viernes que el gobierno de su país, que en agosto pidió a Nicolás Maduro que entregara la totalidad de actas electorales para probar así su victoria en los comicios de julio, ha tomado una posición de no intervención en la crisis venezolana. "Creemos que la comunidad internacional debe dar a los venezolanos la oportunidad de que tomen sus propias decisiones con cierta soberanía (...) Somos un país que tiene como principio la no intervención, y el respeto a la soberanía de otros países", argumento Bárcena en una rueda de prensa en la ONU. La secretaria de Relaciones Exteriores de México agregó que esta crisis es un "problema nacional", aunque también se ha convertido en un "problema internacional", donde confían en la sociedad venezolana para resolverlo porque son "una comunidad muy capaz y muy bien preparada".

EEUU ELECCIONES

Harris contra Trump: ¿Qué proponen sobre inmigración y política fronteriza?

San Antonio (EE.UU.) (EFE).- La gestión de la inmigración se ha convertido en uno de los temas centrales de la carrera por la presidencia de Estados Unidos que se disputa el próximo 5 de noviembre entre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el exmandatario republicano Donald Trump.La retórica xenófoba de Trump, quien ha llegado a acusar a los haitianos de un pueblo de Ohio de comerse las mascotas de los vecinos, acapara el debate nacional, mientras los demócratas abrazan cada vez posturas más restrictivas en la frontera. ¿Qué propone cada candidato?

CHILE ELECCIONES

Inseguridad y corrupción coparán el interés en campaña para los comicios locales de Chile

Santiago de Chile (EFE).- Los chilenos elegirán dentro de un mes a 345 alcaldes y 16 gobernadores regionales en unos comicios considerados un termómetro de las presidenciales de 2025 y marcados por el aumento de la delincuencia y por un caso de corrupción, uno de los más grandes de la historia reciente de Chile, que salpica a la élite del país. La campaña comenzó el pasado 28 de agosto, pero el periodo para la propaganda electoral arrancó este viernes y las calles y plazas se llenaron desde primera hora de la mañana de carteles y afiches con las caras de los candidatos. Al igual que en 2021, las elecciones se celebrarán en dos días (26 y 27 de octubre), pero a diferencia de entonces, estas serán las primeras municipales y regionales realizadas con el nuevo sistema de voto obligatorio, reestablecido en 2022 después de 10 años de participación voluntaria.

BRASIL DESEMPLEO

La tasa de desempleo en Brasil cae al 6,6 %, su menor nivel en diez años y medio

Río de Janeiro (EFE).- La tasa de desempleo en Brasil cayó al 6,6 % de la población económicamente activa en el trimestre concluido en agosto, con lo que se ubicó en su menor nivel en diez años y medio, desde el 6,5 % medido en enero de 2014, informó este viernes el Gobierno.El índice también es el menor para un trimestre concluido en agosto desde que el indicador comenzó a ser medido con los actuales criterios, en 2012, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).La tasa de paro cayó 0,5 puntos porcentuales con respecto a la del trimestre inmediatamente anterior, el concluido en mayo (7,1 %), y bajó 1,2 puntos porcentuales frente a la del mismo período del año pasado (7,8 %).

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

Celina Murga, una argentina producida por Scorsese que rompe moldes en San Sebastián

San Sebastián (EFE).- La cineasta argentina Celina Murga (Paraná, 1973) clausura este viernes la sección Horizontes Latinos de San Sebastián con 'El aroma del pasto recién cortado', un filme que cuestiona la institución matrimonial y los roles de género, producido por Martin Scorsese.Tras su estreno mundial en el festival de Tribeca, donde ganó el premio a mejor guion, la película acaba de aterrizar en los cines argentinos y llegará a España previsiblemente en 2025."Para mí hay algo de la institución matrimonial como la venimos entendiendo hace millones de años que es un poco antinatural", dijo a EFE Murga, a quien le interesaba reflexionar sobre los efectos del paso del tiempo en la pareja y la familia.

R.UNIDO CULTURA

Muere a los 89 años la venerada actriz británica Maggie Smith

Redacción central (EFE).- La actriz Maggie Smith, conocida por sus papeles en las películas de Harry Potter y la serie Downton Abbey, ha fallecido a hoy en Londres a los 89 años, según ha comunicado su familia. Margaret Natalie Smith Cross, su nombre oficial, fue una de las legendarias estrellas del cine, el teatro y la televisión británica, con más de sesenta años de profesión. Era poseedora dos Óscar por ‘The prime of Miss Jean Brodie’ y ‘California Suite’, tres Globos de Oro y siete Bafta. Nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford (Essex) y murió en Londres el 27 de septiembre de 2024, a los 89 años. EFE