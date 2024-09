Isabel Pantoja, su significativo gesto el día del 40º aniversario de la muerte de Paquirri

Este jueves 26 de septiembre se cumplen 40 años del fatídico día en el que Francisco Rivera 'Paquirri' perdió la vida tras una fatal cogida en Pozoblanco, Córdoba. Una fecha muy especial para sus seres queridos, y especialmente para Isabel Pantoja, que en un momento especialmente complicado tras el fallecimiento de Julián Muñoz -en la madrugada del martes 24 de septiembre-, y la entrevista póstuma del exalcalde de Marbella arremetiendo contra ella, ha tenido un significativo gesto con el que ha dejado claro que el torero sigue muy presente en su memoria. Y es que una vez más ha enviado un ramo de flores blancas al mausoleo de Paquirri en el cementerio de San Fernando de Sevilla. En la cinta, el mensaje que suele repetir en todos y cada uno de sus aniversarios -tanto de su muerte como de su nacimiento-, 'tu esposa e hijo', incluyendo así a Kiko Rivera en su homenaje al amor de su vida a pesar de su relación con su hijo continúa completamente rota. Este jueves Isabel reaparecía tras el fallecimiento de Julián en el aeropuerto de Jerez de la Frontera para coger un avión privado rumbo a Madrid, ya que este viernes ofrece el último concierto de su gira '50 aniversario' en Alcalá de Henares, y lo hacía muy seria y esquiva ante las cámaras, caminando a toda velocidad el escaso recorrido entre la furgoneta y la terminal haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa. A su llegada a la capital, la tonadillera aumentaba las medidas de seguridad para que los reporteros no pudiesen acceder a ella como sucedió en el aeropuerto de Tenerife -cuando llamó imbécil a una periodista de Europa Press y le dijo que se callase-, evitando así ser vista y dirigiéndose directamente al exclusivo hotel en el que pasará los próximos días a pesar de que la casa que alquiló en la urbanización de La Finca a las afueras de Madrid está preparada para su mudanza desde hace semanas. Su objetivo, evitar las preguntas sobre Julián Muñoz, cuyo fallecimiento no ha coincidido por dos días con el de Paquirri. Sin duda, una fecha marcada en rojo en el calendario de Isabel, que no ha sido la única que se ha acordado del torero en el aniversario de su muerte. Su hermana Teresa Rivera ha enviado a su mausoleo una cruz de flores con el mensaje "tu hermana te quiere". Por el momento, ni Francisco ni Cayetano Rivera se han pronunciado sobre este día especialmente triste para ambos, pero este miércoles llamó la atención su ausencia en el homenaje que la localidad natal del torero, Barbarte, le hizo en su 40º aniversrio de muerte y al que no asistió ningún miembro de su familia.

