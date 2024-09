El título logrado por el Luna Rossa convierte a Marco Gradoni en el nuevo ídolo italiano

Josep Margalef

Barcelona, 27 sep (EFE).- La victoria del Luna Rossa Prada Pirelli en la Joven Copa del América (tripulaciones masculinas o mixtas menores de 26 años) tuvo un nombre propio: la de Marco Gradoni, de 20 años y timonel principal del AC40 italiano, que se ha convertido en la futura estrella de Copa del América y que ha despertado una euforia increíble en Italia.

Mientras los equipos absolutos del Luna Rossa y el INEOS Britannia se preparaban este jueves para iniciar la final de la Copa Louis Vuitton-Torneo de Desafiantes este jueves, el 'otro' Luna Rossa levantaba el título al derrotar en el final juvenil a NYYC American Magic estadounidense.

Las cadenas italianas con derechos transmitían en directo esa final, donde la tripulación italiana formada por Marco Gradoni (20 años) , Gianluigi Ugolini (25) , Federico Colaninno (25) y Rocco Falcone (23) realizaba una carrera sensacional en 'match-race' (barco contra barco) superando por 36" a su adversario.

"Trabajamos muy duro para llegar hasta aquí y nos preparamos intensamente preparando esta final. Quiero agradecer a mis compañeros de la tripulación el trabajo extraordinario que han realizado. También el apoyo recibido de todo el equipo Luna Rossa Prada Pirelli, incluido el equipo femenino, que nos ayudó a lograr este gran resultado", afirmó Gradoni tras la victoria.

El dominio italiano en esta edición de la Joven Copa América ha sido absoluto. En trece mangas frente a doce equipos venció en nueve, fue segundo en dos, tercero en una y solo falló con un sexto puesto en una ocasión.

Cuando llegó a esta Copa del América, Marco Gradoni no era un desconocido en la vela. Nacido en Roma, ya destacó al convertirse en el primer regatista de la clase Optimist de la historia en ganar tres títulos mundiales consecutivos (2017, 2018 y 2019). En 2019, con 15 años, fue nombrado Mejor Regatista Mundial del Año, el más joven de la historia en recibirlo.

En 2020 empezó a competir en la clase 29er. y al año siguiente se pasó a la clase olímpica 470 Mixta como patrón, junto a Alessandra Dubbini, ganando inmediatamente el campeonato de Europa y el mundial juvenil de 2021.

Todo apuntaba a que iba a ser pieza importante en el equipo olímpico italiano de la clase 470 mixta en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero el 14 de marzo de 2022, el mismo día que cumplía 18 años, llegó una llamada telefónica de Max Sirena, patrón y director deportivo del Luna Rossa, para que realizase una prueba para incorporarse al equipo.

"No me lo esperaba y menos el día de mi cumpleaños. Sabia que Luna Rossa tenía interés en mí, pero pensar que estaría en la Copa era como cumplir un sueño que tenía desde hacía algún tiempo y me sentí muy feliz de ser parte del equipo de mi país", confesó a EFE.

Su nombre saltó a las primeras páginas de los medios deportivos cuando el pasado 2 de diciembre, en la final de la segunda regata preliminar de la Copa del América, el Luna Rossa, con el doble campeón olímpico de la clase Nacra17, Ruggero Tita (31 años) y Marco Gradoni (entonces aún con 19) como timoneles, le plantaba cara al Emirates Team New Zealand, el defensor del título, aunque la victoria acabara siendo para los neozelandeses.

El paso siguiente para Gradoni fue seguir los entrenamientos con el simulador del equipo en la base del Luna Rossa en Cagliari (Cerdeña), preparando y navegando con el AC40 su posible participación en la Joven Copa del América.

Su primera decisión clave fue renunciar a los Juegos de París para irse a Barcelona a preparar su participación en la Copa del América. "Primeramente, intenté hacer las dos cosas. Era muy complicado, tanto a nivel físico como mental, pero me dije: 'haz una cosa bien en lugar de dos mal'", recuerda.

"Me decanté por ir a la Copa porque era algo que me atraía y, para mí, es aquí donde está el futuro de la vela. Hoy creo que fue una decisión acertada y no renuncio a seguir en la competición olímpica en absoluto en un futuro", subraya.

Gran aficionado al fútbol y seguidor fanático de la Roma, en el Luna Rossa ha lucido el dorsal 10 en "homenaje" a su ídolo, Francesco Totti. Aunque no es tan famoso como Totti, en Italia, Gradoni, ya empieza a ser conocido. EFE

