Celia Rico, galardonada con el VIII Premio Dunia Ayaso de la Fundación SGAE por 'Los pequeños amores'

La guionista y directora Celia Rico ha sido galardonada con el VIII Premio Dunia Ayaso que le ha otorgado la Fundación SGAE este viernes 27 de septiembre en el Festival de San Sebastián, por su largometraje 'Los pequeños amores'. El premio, concebido como homenaje a la realizadora canaria Dunia Ayaso, fallecida hace diez años, está dotado con 5.000 euros y reconoce las películas españolas más comprometidas con la mirada de género, según ha explicado la entidad en un comunicado. Por su parte, Rico ha agradecido la "puesta en valor" de su trabajo, que cree que significa la existencia de "un espacio de reconocimiento y de discusión sobre la representación de las mujeres en el cine". "Agradezco a las compañeras del jurado que hayan puesto en valor una película con la que hemos intentado reivindicar una forma distinta de entender lo pequeño, ese lugar menos espectacular donde nos han colocado tan a menudo a las cineastas y a nuestras historias. Escribí 'Los pequeños amores' desde el convencimiento de que nuestras experiencias más cotidianas merecen estar en el centro", ha añadido Rico en un comunicado antes de conocer la noticia. El jurado, presidido por la ganadora del Premio Dunia Ayaso el año pasado, Elena Martín Gimeno, y compuesto por la cineasta Maria Ripoll y la productora y presidenta de CIMA, Guadalupe Balaguer, ha justificado su elección por la manera en la que Rico "pone en primer término dos personajes femeninos de mediana y avanzada edad" y "la profundidad, bondad y aristas" con que las retrata. Además, ha destacado "el humor sutil e incómodo" con que describe la búsqueda del deseo de la protagonista y "la ternura y escucha" del personaje masculino joven. "Me halaga mucho recibir este premio que lleva el nombre de una cineasta mujer y que ha sido concedido previamente a otras compañeras a las que admiro y son inspiración, y que todo esto suceda en un festival maravilloso que me ha regalado tantos momentos felices y memorables", ha concluido la cineasta. 'Los pequeños amores', el segundo largometraje de su carrera, conquistó este año la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado y la Biznaga de Plata a la mejor actriz de reparto (para Adriana Ozores) en el Festival de Málaga. La película retrata un verano sofocante compartido entre una madre y una hija, en el que la convivencia, aunque no siempre es agradable, les traerá momentos reveladores.

