Wells Fargo envió a la Fed una revisión crucial para retiro de sanción

(Bloomberg) -- Wells Fargo & Co. inició una nueva fase clave de su esfuerzo de casi siete años por escapar de un límite que puso la Reserva Federal a sus activos, un castigo que se ha convertido en el más temido de la banca.

La firma presentó a la Fed una revisión por terceros de sus riesgos y las reformas a los controles para que el banco central las analice y dé su visto bueno, según personas familiarizadas con el asunto. Eso sigue a un proceso de años en el que Wells Fargo tuvo que presentar un plan y conseguir que fuera aceptado —lo que le llevó múltiples intentos— para luego implementarlo y contratar a un auditor externo que evaluara su aplicación.

Las acciones de Wells Fargo, con sede en San Francisco, subieron hasta un 6,5% después de que Bloomberg News informara de la presentación de la revisión, su mayor aumento intradiario en siete meses.

Los ejecutivos de Wells Fargo estiman que el límite se extenderá al menos hasta el próximo año mientras la Fed revisa la presentación, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que el asunto es confidencial. Sobre la marcha, el regulador podría solicitar más información o trabajo adicional. E, incluso entonces, la eliminación de la sanción requiere el voto del pleno de la Fed.

Los portavoces de Wells Fargo y de la Fed declinaron hacer comentarios.

La restricción limita al banco al tamaño que tenía a finales de 2017 —unos US$1,95 billones en activos—, lo que frena el potencial de la empresa para aumentar sus ganancias. La sanción sin precedentes fue un dramático acto de despedida de Janet Yellen cuando finalizaba su mandato como presidenta de la Fed a principios de 2018. En aquel momento, los reguladores intentaban obligar al banco a abordar un patrón de abusos a los consumidores y fallos en el cumplimiento.

Inicialmente, los directivos de ese entonces de Wells Fargo señalaron que el límite no duraría mucho, sugiriendo a los inversionistas que la firma podría completar gran parte del trabajo ese mismo año para satisfacer las demandas de los reguladores. Pero ese optimismo pronto se desvaneció cuando ambas partes se dieron cuenta de lo mucho que costaría reformar la supervisión interna desde las sucursales del banco hasta su directorio.

Charlie Scharf heredó la tarea cuando se incorporó a la empresa como director ejecutivo hace cinco años. Su equipo presentó un plan en septiembre de 2020 que fue aceptado en cuestión de meses. La firma ha dedicado los años intermedios a la aplicación, las revisiones y la preparación de la última presentación.

La sanción regulatoria es fácilmente una de las más costosas jamás impuestas —un lastre multimillonario para las ganancias y las acciones— dejando a los analistas obsesionados con cualquier señal de progreso hacia su levantamiento. Las acciones de Wells Fargo, aunque subieron un 37% el año pasado, siguen cotizando por debajo de donde estaban cuando se promulgó la medida.

Desde el comienzo de la restricción, JPMorgan Chase & Co. ha crecido un 64% hasta superar los US$4 billones en activos, lo que significa que el mayor banco del país ha añadido casi un Wells Fargo entero a su balance.

