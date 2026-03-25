Madring completará el asfaltado de la parcela de Valdebebas durante "esta semana y la próxima"

Las estructuras de los nuevos garajes para los equipos de Fórmula 1 en Valdebebas ya resultan visibles desde el exterior del edificio de boxes, según comunicó la organización del circuito de Madring. Con 172 días restantes para la celebración del Gran Premio de España, las obras avanzan según el calendario establecido, y la fisonomía del trazado comienza a definirse, destacando la ya asfaltada curva peraltada conocida como ‘La Monumental’. Según publicó el circuito en un comunicado divulgado este miércoles, la finalización del asfaltado de toda la parcela se desarrollará entre esta semana y la próxima.

Tal como consignó la organización del circuito y recogió el medio, la ejecución de la segunda capa intermedia de firme está planificada para el mes de abril. Estas obras forman parte de la preparación de la pista que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 entre los días 11 y 13 de septiembre. El medio detalló que los avances se mantienen en todas las fases del proyecto, con tareas simultáneas en el trazado y en los diferentes edificios del paddock.

El comunicado de la organización también profundizó en los detalles de la reciente pavimentación de ‘La Monumental’, la curva más representativa del recorrido de Madring, que ya exhibe su forma definitiva. Para este trabajo, se emplearon más de 1.800 metros cúbicos de mezcla asfáltica, producida en la planta de Vicálvaro propiedad de Eiffage Construcción, la empresa constructora contratada junto a Ifema Madrid en una UTE para el desarrollo del circuito. La proporción empleada permitiría cubrir con 25 centímetros todo el césped del estadio Santiago Bernabéu.

El medio informó que, durante este proceso, la capa depositada sobre el asfalto de ‘La Monumental’ se redujo de 10 a 8 centímetros, disminuyendo así en 20 por ciento el uso de materiales y, como consecuencia, reduciendo también las emisiones de dióxido de carbono, de acuerdo con un comunicado de los responsables del proyecto. La intervención involucró de forma directa o indirecta a más de 80 personas, con un equipo de extendido superior a 35 técnicos, y el apoyo de decenas de camiones y maquinaria pesada.

El método de ejecución incorporó dos extendedoras de última generación para asegurar la máxima precisión sobre un asfalto caracterizado por su diseño singular. Según detalló el medio, la curva peraltada número 12, identificada como ‘La Monumental’, alcanza una longitud de 620 metros y presenta inclinaciones laterales que van del 18 al 25 por ciento en los extremos. Este grado de peralte resulta inusual y lo comparte únicamente con el circuito neerlandés de Zandvoort entre los trazados actualmente presentes en el calendario de la Fórmula 1.

La organización subrayó la visibilidad de los nuevos garajes desde el pit building, indicando que las obras de edificación avanzan a buen ritmo y dentro de los plazos previstos. El seguimiento y cumplimiento del programa permitirán que el circuito Madring esté completamente listo de cara a la cita internacional. Según informó el medio, la empresa Eiffage Construcción participa activamente en las distintas fases, tanto en el tendido del asfalto como en la gestión de la mezcla utilizada, con el objetivo de optimizar recursos y minimizar el impacto ambiental.

A medida que continúa el cronograma de trabajo, el circuito reafirma que todas las etapas siguen el plan marcado y los responsables técnicos destacan la importancia de la coordinación logística y técnica que ha hecho posible el progreso simultáneo de las diferentes áreas, tanto en la pista como en las infraestructuras anexas.