Vicedirectora de la RAE pide "frenar" la "invasión" de términos ingleses como "influencer" y lo achaca al "papanatismo"

La vicedirectora de la Real Academia Española (RAE), la académica Carme Riera, ha abogado por "frenar" la "invasión" de los términos ingleses auspiciados por la tecnología, lo ha achacado al "papanatismo" --la actitud que consiste en admirar algo o a alguien de manera excesiva, simple y poco crítica-- y ha propuesto, por ejemplo, hablar de "los y las influyentes" en lugar de "los y las influencers". "Cabe un cuarto reto, velar por frenar en lo posible la invasión de los términos ingleses auspiciados por la tecnología, a veces yo creo que fruto de nuestro papanatismo. ¿Por qué hablamos de los y las influencer cuando podemos decir los y las influyentes? ¿Y por qué en muchas invitaciones, incluso de universidades, se nos advierte 'save the date' en vez de pedirnos que recordemos tal o cual fecha?", ha señalado Riera, este jueves, en el Acto de conmemoración del Día Europeo de las Lenguas que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados. Este es, a su juicio, uno de los "retos actuales" ligados a "los cambios históricos y a las transformaciones sociales". Entre ellos, también se ha referido al "lenguaje inclusivo, una demanda vigente en el primer mundo, con el fin de visibilizar a las mujeres". En este sentido, Riera ha reconocido que en la RAE son "sensibles" a esta cuestión, "tanto en la revisión de definiciones poco acordes con esa demanda, como en la extensión, sin duda siempre, de pares morfológicos a los nombres de profesión y cargos" pero ha advertido sobre dos aspectos: "el empeño de algunos poderes públicos por regular lo que es o se considera políticamente correcto, o no, en materia de inclusión; y la imposición de una normativa que lleve a los hablantes, incluso a la autocensura, algo poco acorde, según se dice en la RAE, con lo que supone el genio de la lengua". QUE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SE ATENGA A LA NORMATIVA ACADÉMICA Otro desafío, a su juicio, está ligado a la revolución tecnológica, "que ha hecho emerger un fenómeno único en la historia, la utilización de la lengua por máquinas gracias a la inteligencia artificial" y ha señalado que es "de importancia mayúscula que los sistemas de inteligencia artificial se atengan a la normativa académica y no creen formas de lenguaje que puedan romper la unidad de la lengua". Por otra parte, se ha referido al reto del lenguaje claro, que trata del derecho de ciudadanos y ciudadanas a comprender, desde el punto de vista de la lengua, desde una ley hasta un prospecto farmacéutico.

Compartir nota: Guardar