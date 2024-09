Un total de 25 provincias están aviso por lluvias, viento y olas por el paso de la borrasca Aitor

Un total de 25 provincias estarán este jueves en aviso por lluvias, viento y olas en un día en el que la peor parte de la llevarán A Coruña y Pontevedra (Galicia), en aviso naranja por lluvias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Al margen de los de A Coruña y Pontevedra, el resto de avisos por lluvias se registrarán en Huesca (Aragón); el litoral occidental asturiano y la suroccidental asturiana (Principado de Asturias); León y Zamora (Castilla y León); A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra (Galicia). Además, los avisos por olas estarán en Almería y Granada (Andalucía); las costas del litoral occidental y oriental de Asturias (Principado de Asturias); Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera (Baleares); la costa del litoral cántabro (Cantabria), Girona (Cataluña); A Coruña y Lugo (Galicia). Por otro lado, habrá avisos por viento en Zaragoza (Aragón); la suroccidental asturiana y la Cordillera y Picos de Europa (Principado de Asturias); Liébana y Cantabria del Ebro (Cantabria); Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora (Castilla y León), Guadalajara (Castilla-La Mancha); A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra (Galicia); Metropolitana y Henares (Comunidad de Madrid); Pirineo navarro (Comunidad Foral de Navarra); e Ibérica riojana (La Rioja). De cara a mañana, AEMET prevé el paso de un frente atlántico muy activo por la Península asociado a la borrasca Aitor. Éste conllevará un aumento de nubosidad y precipitaciones generalizadas que se extenderán por la mitad noroeste y caerán de manera más abundante en el tercio noroeste y Pirineos, donde no se descarta alguna tormenta aislada. Por zonas, serán localmente persistentes en zonas de Galicia, Asturias, León, Sanabria y Pirineos, y en algunas de estas zonas también podrían ser localmente fuertes. No se descarta que también puedan caer al oeste del sistema Central e Ibérica norte. Asimismo, la predicción también recoge que las precipitaciones podrían alcanzar otras zonas, de forma más débil y menos probable cuanto más al sudeste se encuentre uno. Así, ha especificado que no llegarán al área mediterránea, donde predominarán cielos poco nubosos. Aunque las precipitaciones tenderán a remitir y la nubosidad tenderá a levantarse desde el noroeste peninsular, el organimo estatal ha avisado de que un segundo frente y la situación posfrontal traerán nubosidad y precipitaciones dispersas al extremo norte de la Península. En Canarias, se esperan intervalos de nubes bajas en los nortes de las islas y poco nuboso en el resto. Además, AEMET espera posibles brumas y nieblas matinales en zonas de montaña de la Península, así como brumas al paso del frente. En lo que respecta a las temperaturas, los valores decenderán por el noroeste de la Península y aumentarán en la mitad sudeste peninsular y en los archipiélagos. De esta manera, las capitales de provincia con máximas más altas serán Valencia con 34ºC; Castellón de la Plana y Murcia con 33ºC; y Girona y Málaga con 32ºC. Por último, AEMET ha indicado que en la Península y Baleares soplarán vientos intensos del oeste y suroeste, con posibles intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en el cuadrante noroeste y montaña del nordeste, sin descartar el área mediterránea. En Canarias, habrá vientos alisios de flojos a moderados.

