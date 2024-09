Madrid acogerá 'Estadios Summit', el primer evento especializado en diseño, explotación y negocio de estadios

Madrid se convertirá en el epicentro del diseño, explotación y negocio de los estadios y centros deportivos con la celebración de la primera edición de 'Estadios Summit', organizado por Planner Exhibitions y que tendrá lugar el próximo 10 de octubre en el auditorio El Beatriz Madrid. Este evento será el primero sobre este área que se celebra en la capital de España y pretende convertirse en el encuentro de referencia para directores de negocio y gestores de estadios, administraciones públicas, arquitectos, constructoras e ingenierías, financiadores e inversores y proveedores de materiales, servicios y soluciones para recintos deportivos. Los estadios han evolucionado más allá de ser simples escenarios para la celebración de partidos y grandes eventos, pues se han convertido en motores de cambio para las ciudades que los albergan y su impacto se ha extendido a aspectos económicos, sociales, culturales y urbanísticos. Para el director ejecutivo de Estadios Summit, Enrique Martín-Ambrosio, Estadios Summit ha tenido una "gran acogida" entre los principales 'stakeholders' de la industria deportiva y de los estadios como lo demuestra que la práctica totalidad de los clubes de LaLiga EA Sports hayan confirmado su participación. "Pensamos que llega a Madrid en un momento propicio, ya que, por ejemplo en el caso del fútbol, y gracias a la financiación recibida a través de los fondos CVC, casi todos los estadios e infraestructuras deportivas se encuentran en plena renovación y puesta a punto de cara a la organización del Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos", manofestó. Martín-Ambrosio destacó que el programa contará con un enfoque integral y abordará desde la conceptualización y el diseño de los estadios hasta su explotación y gestión, así como las nuevas tecnologías utilizadas o la experiencia del espectador. "Sin olvidarnos de los retos que supone la organización de una competición de la talla de una Copa del Mundo de fútbol", añadió. Este evento cuenta con la participación de las principales empresas del sector y organizaciones nacionales e internacionales como la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol, la Federação Portuguesa de Fútebol y LaLiga, que contribuirán a definir el futuro de los estadios y su papel transformador en las ciudades. MODELOS DE NEGOCIO Y METAMORFOSIS DE LAS CIUDADES La conceptualización de los estadios y los modelos de negocio determinan el punto de partida en la construcción y reforma de los campos. Este análisis previo es fundamental para analizar factores como el urbanismo, el uso que se dará al estadio, la sostenibilidad, la experiencia del espectador y el uso de tecnologías avanzadas. En la primera sesión se analizará la importancia de la conceptualización en los estadios, con la participación de Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga; Fran Canal, director general del CA Osasuna; Javier Doña, stadia and sports management advisor; y Raúl Respaldiza, CEO de Zertior. Los estadios deportivos tienen el poder de transformar su entorno, independientemente de si se encuentran en el centro la ciudad o a las afueras. La agenda de la jornada continuará con un análisis sobre cómo los estadios y centros deportivos actúan como verdaderos agentes de transformación urbana. La construcción o renovación de estos espacios también puede revitalizar y dejar legados permanentes en sus comunidades. Durante la sesión se explorarán nuevos proyectos y casos de éxito, con la participación de Manuel Fernández, head of Museums & Expos de Acciona; Susana Closa, Gerente Institut Barcelona Esports del Ayuntamiento de Barcelona; César Frías, CEO y director creativo de Morph Estudio; Tristán López- Chicheri, CEO y senior partner en L35 Architects; y José Martí, socio arquitecto de ERRE Arquitectura. Otro tema destacado en el evento será la implementación de diseño, sostenibilidad e innovación en el diseño de los estadios del futuro. Una mesa redonda que estará formada por los responsables del diseño y la construcción de algunos de los estadios más emblemáticos a nivel nacional e internacional: Tayomara Gama, sports leader de Gensler; David Castro, director asociado y líder del negocio de Sports en ARUP; Diego Rodríguez, responsable de proyectos de Sports&Events Architecture de Idom; Mark Fenwick, partner de Fenwick Iribarren Architects; y Alberto Díaz, CEO de Soluciones Solurban. EXPERIENCIAS PARA EL ESPECTADOR La construcción o reforma de estadios implica inversiones significativas, que requieren estrategias inteligentes para asegurar que los clubes puedan maximizar la rentabilidad y diversificar sus ingresos durante los 365 días del año. La clave para lograrlo radica en una gestión eficiente y en contar con la figura de un operador de confianza. Este tema será analizado con un debate que contará con la participación de José Moya, director de LaLiga Business School; Fernando Fariza, director área social y explotación del Club Atlético de Madrid; Iván Maroto, director de negocio y explotación del CD Leganés; y Antonio de la Rosa, VP attractions & events en Legends. El deporte requiere un análisis exhaustivo sobre el desarrollo y mejora de la experiencia del espectador, no sólo durante los días de partido, sino también en otros grandes eventos. Es fundamental ofrecer una experiencia única a cada tipo de usuario. En esta sesión, Jorge Betancor, principal Spain en Populous; Carlos Rivera, director clientes Europa del sur, Medallia Spain; y Fran Carrasco, CEO de MolcaWorld, desglosarán las mejores estrategias para optimizar estas experiencias. En el caso del fútbol, los fondos CVC han permitido a clubes, ayuntamientos y otros propietarios, invertir en infraestructuras más allá de sus estadios, creando auténticas ciudades en sus instalaciones, que combinan deporte, salud y educación en un único espacio: ciudades deportivas, academias, centros médicos o residencias para jugadores. En esta sesión, liderada por Alberto Meneu-Díaz, director general corporativo de Baskonia-Alavés Group; acompañado de Carlos Cao, director de infraestructuras y relaciones del RC Celta; y Brandon Páramo, international business manager del Villarreal CF, se presentarán algunos de estos proyectos innovadores, incluyendo el ambicioso proyecto que el grupo Baskonia-Alavés está desarrollando en el entorno del Buesa Arena. MUNDIAL DE 2030 Aprovechando la celebración del Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos, Estadios Summit finalizará con una mesa redonda formada por figuras clave directamente involucradas en la organización del torneo, entre ellos Fernando Sanz, miembro del comité ejecutivo y director de desarrollo de negocios internacionales de la RFEF; José María Arrabal, secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía; Ricardo Pérez de los Cobos, Jefe de Arquitectura del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; y Marian Otamendi, CEO de WFS.

