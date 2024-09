Un representante de Brad Pitt condena la estafa a dos mujeres en España en su nombre

Los Ángeles (EE.UU.), 25 sep (EFE).- Un representante de Brad Pitt condenó este miércoles la estafa organizada por una organización de ciberdelincuentes que hizo creer a dos mujeres en España que estaban iniciando una relación con el actor estadounidense para sacarles 325.000 euros (unos 360.000 dólares).

"Es horrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades, y este es un recordatorio importante para no responder a comunicaciones en línea no solicitadas, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales", dijo en declaraciones a la revista People.

La Guardia Civil española detuvo el lunes en España a cinco personas y otras diez se encuentran bajo investigación vinculadas a una "organización criminal" que supuestamente defraudó 325.000 euros a dos mujeres a las que hicieron creer que estaban iniciando una relación con el protagonista de 'Seven' o 'Fight Club' ('El club de la lucha').

La operación 'Bralina', realizada en varias regiones españolas, permitió detener a sus dos cabecillas y localizar, bloquear y recuperar 85.000 euros (más de 94.00 dólares) del dinero total estafado a las dos víctimas, informaron las autoridades en un comunicado.

Los agentes comprobaron que los ciberdelincuentes habrían contactado con las víctimas a través de una supuesta plataforma de internet de fans de Brad Pitt, desde la que hicieron creer a las dos que habían iniciado una relación con el actor.

La estafa se producía cuando ese falso Brad Pitt les proponía que invirtieran con él en varios proyectos.

La organización se enfrenta a cargos por estafa cualificada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a banda criminal.