Sánchez exige información sobre los españoles detenidos en Venezuela y se reafirma en no reconocer a Edmundo González

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido al Ejecutivo venezolano información sobre los dos españoles detenidos por presuntamente formar parte de un complot contra el presidente Nicolás Maduro, al tiempo que ha dejado claro que por ahora no habrá reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. En rueda de prensa en Nueva York, ha defendido nuevamente la decisión de acoger en España al candidato opositor Edmundo González y ha apostado por seguir manteniendo la presión internacional para forzar una solución negociada entre Gobierno y oposición en Venezuela antes del 10 de enero, cuando deberá tomar posesión el nuevo presidente. Sánchez ha asegurado que el Gobierno sigue "muy pendiente" de la situación de los dos españoles detenidos en Venezuela, a quienes Caracas vinculó con el CNI pero el Ejecutivo lo ha negado tajantemente. En este sentido, ha exigido al Gobierno venezolano, que conforme con las convenciones internacionales, brinde "toda la información" sobre su caso y dónde se encuentra retenidos para que se les pueda brindar la pertinente protección consular. Hasta el momento, Caracas no ha confirmado de forma oficial la identidad de Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, cuya detención se conoció el pasado 14 de septiembre y tampoco ha desvelado dónde se encuentran recluidos por presuntamente participar en un plan de desestabilización contra Maduro. Sánchez ha recordado que España ha acogido ya a más de 120.000 venezolanos y ahora también ha hecho lo propio con Edmundo González. Respecto a esta cuestión, ha considerado "curioso cómo en la política española hasta incluso algo de lo cual deberíamos todos sentirnos orgullosos se acaba convirtiendo en un objeto de polémica". El presidente ha insistido una vez más en que tienen que ser "la oposición y el régimen quienes encuentren una solución a esta situación derivada de las elecciones" presidenciales del pasado 28 de julio y para ello es "clave" que se publiquen y verifiquen todas las actas electorales. MANTENER LA PRESIÓN Mientras eso ocurre, ha añadido, "lo importante es ahora poner toda la presión de la comunidad internacional" como están haciendo los presidentes de Brasil y Colombia y coo también está haciendo España y la UE "para que haya una verificación del resultado electoral constatable (...) y luego ya efectivamente veremos". "Entendemos y empatizamos con los pronunciamientos que ha hecho el Parlamento Europeo, también lógicamente el Congreso de los Diputados en España" reclamando el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, ha dicho el presidente, tras dejar claro que España no va "quebrar la unidad europea" y dar este paso. "La labor que tenemos los gobiernos de España y de todos los Estados miembros es crear las condiciones para que haya un acuerdo entre las partes en Venezuela y que logremos salir de esta situación muy frustrante y denunciar cualquier intento de represión, de no respeto a los Derechos Humanos que, desgraciadamente y lamentablemente, se está perpetrando en Venezuela".

Compartir nota: Guardar