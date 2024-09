Grupos distantes combatieron en la 'batalla más antigua de Europa'

Puntas de flecha de bronce y sílex del siglo XIII a.C. del valle de Tollense, en el noreste de Alemania, revelan la evidencia más antigua de conflicto interregional a gran escala en Europa. El valle de Tollense, en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, es conocido por ser el lugar de un gran conflicto que data de alrededor del año 1250 a. C. La cantidad de restos humanos encontrados (más de 150 individuos) sugiere que participaron más de 2.000 personas, una cantidad sin precedentes para la Edad del Bronce nórdica. Se propuso por primera vez que se trataba de un campo de batalla en la Antigüedad en 2011, pero hoy en día se hace referencia a este lugar como "el campo de batalla más antiguo conocido de Europa", ya que no se ha descubierto ningún otro conflicto de esta escala que data de antes. Sin embargo, se sabe muy poco sobre las personas que lucharon y murieron en Tollense hace más de 3000 años. ¿Quiénes participaron en la batalla y de dónde vinieron? Para responder a estas preguntas, un equipo de investigadores de varias instituciones alemanas comparó las puntas de flecha de bronce y sílex encontradas en el valle con más de 4.000 ejemplos contemporáneos de toda Europa. Sus resultados se han publicado en la revista Antiquity. "Las puntas de flecha son una especie de 'pistola humeante'", afirma el autor principal de la investigación, Leif Inselmann, que recopiló más de 4.700 puntas de flecha de Europa central para su tesis de máster en la Universidad de Gotinga. "Al igual que el arma homicida en una novela de misterio, nos dan una pista sobre el culpable, los combatientes de la batalla del valle de Tollense y de dónde vinieron". La mayoría de las puntas de flecha son de tipos que se encuentran ocasionalmente en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, lo que sugiere que la mayoría de las personas que lucharon en Tollense eran relativamente locales. Sin embargo, otros tipos, como las puntas de flecha con bases rectas o rómbicas, con púas unilaterales o con una espiga puntiaguda en lugar de un casquillo, son más conocidos en una región cientos de kilómetros al sur que abarca las actuales Baviera y Moravia. Este tipo de puntas de flecha no se han encontrado en entierros de la región de Tollense, lo que indica que la población local no las adquiría simplemente a través del comercio con el sur y las utilizaba en la batalla. Esto sugiere que al menos algunas de las personas que lucharon en Tollense no eran de la zona, lo que implica que guerreros del sur, o tal vez incluso un ejército del sur, estuvieron involucrados en el conflicto. En varios yacimientos contemporáneos en el sur de Alemania, también se encontraron grandes cantidades de puntas de flecha de bronce, lo que sugiere que el siglo XIII a. C. fue un período de la prehistoria europea en el que se produjo un aumento generalizado de los conflictos armados. Es importante destacar que este es también el primer ejemplo de conflicto interregional en Europa, lo que implica que este período se correspondió con una mayor escala y profesionalización de la violencia organizada. "El conflicto del valle de Tollense se remonta a una época de grandes cambios", concluye Inselmann, que actualmente trabaja en la Freie Universität Berlin. "Esto plantea preguntas sobre la organización de conflictos tan violentos. ¿Los guerreros de la Edad del Bronce estaban organizados como una coalición tribal, como el séquito o como mercenarios de un líder carismático, una especie de 'señor de la guerra' o incluso como el ejército de un reino primitivo?"

Compartir nota: Guardar