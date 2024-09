Temas del día de EFE Internacional del 24 de septiembre de 2024 (16.00 GMT)

LÍBANO ISRAEL

Beirut - El número de muertos por los bombardeos israelíes iniciados el lunes contra diversos puntos del Líbano y que han continuado este martes en el sur y en el valle de la Bekaa asciende a 558, entre ellos 50 niños y 94 mujeres, mientras que la cifra de heridos supera los 1.800, afirmó el ministro de Salud Pública libanés, Firas Abiad. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

Jerusalén - Israel dijo que "acelerará" sus ataques contra Hizbulá en Líbano, que en dos días han matado a más de 500 personas, poco antes de que el Ejército lanzara un nuevo bombardeo contra Beirut, en el que murieron al menos seis personas, incluido un comandante del grupo libanés. (texto) (foto) (vídeo) (Enviado)

El Cairo - Catar y Turquía se ofrecen para mediar entre Israel y Hizbulá, según fuente libanesas, que advierten sin embargo que "Israel no retrocederá" y que la "única solución" es que Hizbulá "haga concesiones" (Texto) (Enviado)

Beirut.- Samira y Abed sopesan sus opciones mirando el maletero de un coche cargado de bártulos, que han estacionado en el aparcamiento de uno de los más de 150 colegios habilitados como albergues para desplazados desde que el lunes comenzó una campaña de bombardeos israelíes sin precedentes contra el Líbano. Por Noemí Jabois y Ana María Guzelian. (foto)(vídeo)

ONU ASAMBLEA

Naciones Unidas - Los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo intervienen desde este martes en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, en la que tendrán especial protagonismo los conflictos bélicos en Líbano, Gaza y Ucrania, que según Naciones Unidas han elevado al máximo la tensión mundial. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo).

- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, utilizó este martes su último discurso ante la Asamblea General de la ONU para advertir contra una "guerra a gran escala" en Oriente Medio, dada la creciente tensión entre Israel y el grupo chií Hizbulá, y abogó por dar una oportunidad a la diplomacia. (Texto) (Vídeo) (Directo) (Enviado)

Este martes intervienen los líderes de Brasil, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, Salvador, Irán, Chile y Paraguay, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo).

- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Lula da Silva, intervienen en un foro de Naciones Unidas en defensa de la democracia y contra los extremismos, y en el que también se espera la asistencia de mandatarios como Emmanuel Macron y Gabriel Boric. (Texto) (Foto) (Vídeo).

(El foro se inicia a las 19.00h GMT)

UCRANIA GUERRA

Naciones Unidas - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asiste al debate del Consejo de Seguridad sobre la situación en Ucrania, en el contexto de su viaje a Estados Unidos para presentar su llamado "Plan de la Victoria". (Texto) (Foto) (Vídeo).

Leópolis (Ucrania) - Mientras que la situación sigue siendo complicada en partes de Donetsk, Ucrania continúa atacando en Kursk, a pesar de los intentos de Rusia de ganar iniciativa, al tiempo que golpea sus almacenes de municiones logística militar para debilitar su presión en otros lugares. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo). (Enviado)

HURACANES PACÍFICO

Guerrero (México) - Autoridades mexicanas reportaron este martes dos muertos y el despliegue de 18.718 elementos de las Fuerzas Armadas y otras dependencias por el impacto de John, que tocó tierra el lunes como huracán categoría 3 en Guerrero, estado del sur de México, donde ahora persiste como tormenta tropical. (Texto) (foto) (video) (Enviado)

BOLIVIA CRISIS

La Paz.- El presidente de Bolivia, Luis Arce, que dice ser víctima de "un golpe de Estado", se enfrenta a nuevas movilizaciones de los partidarios del expresidente Evo Morales llegados a la La Paz tras una larga marcha si en 24 horas no cambia a los ministros "corruptos" y toma medidas para aliviar la crisis económica. (Texto)

R.UNIDO LABORISTAS

Liverpool (R.Unido) - El primer ministro británico, Keir Starmer, instó este martes al pueblo del Reino Unido a unirse en una "lucha compartida" por el objetivo de "la renovación nacional", en su primer discurso ante el congreso anual del Partido Laborista desde que llegó al poder el 4 de julio. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Enviado)

CHINA ECONOMÍA

Shanghái (China).- Las autoridades chinas anunciaron hoy un paquete de estímulos para reavivar su economía, la segunda mundial, con medidas de apoyo al sector financiero, al inmobiliario o al mercado de valores, ante los temores sobre si podrá cumplir con su objetivo de crecimiento de este año. (Texto) (Audio) (Enviado)

PARÍS MODA

París - Dior y Louis Vuitton, dos de las marcas más icónicas de Francia, presentan este martes sus colecciones de prêt-à-porter en la Semana de la Moda de París, el mismo día que también lo hace el español Luis de Javier. (Texto) (Foto) (Vídeo).

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián (España) - Johnnny Depp presenta en el Festival de San Sebastián, fuera de concurso, su segundo largometraje como director, 'Modi, three days in the wing of madness', mientras que en competición, este martes se proyecta 'El hombre que amaba los platos voladores', del argentino Diego Lerman, protagonizada por Leonardo Sbaraglia. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

17.10h GMT Nueva York.- ONU ESPAÑA - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en el Foro Global Económico, junto al presidente dominicano, Luis Abinader, y destacados responsables de empresas y organizaciones multilaterales. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Nueva York - VENEZUELA CRISIS - El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con los ministros de Asuntos Exteriores de México, Colombia y Brasil para abordar la situación en Venezuela. (Texto)

20.10 h GMT Nueva York - LATINOAMÉRICA SALUD - La ministra española de Sanidad, Mónica García, interviene en el evento 'Impulsar el cambio en las Américas: El camino de una región hacia la eliminación del cáncer cervicouterino', organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el marco de la reunión de alto nivel sobre la Resistencia a los Antimicrobianos de Naciones Unidas.

Washington.- EEUU LATINOS.- La Casa Blanca celebra la cumbre¡Adelante!, cuyo objetivo es acelerar la respuesta de Estados Unidos contra el VIH en las comunidades latinas.

17:00h.- San Salvador.- EL SALVADOR VIOLENCIA.- Personas que integran el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) exigen este martes en una concentración que se les permita visitar a sus parientes detenidos en El Salvador. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:20h.- Nueva York.- ONU ASAMBLEA.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, interviene, por segunda ocasión desde que llegó al poder en 2023, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Sede de las Naciones Unidas (Texto) (Foto)

17:00h.- Guatemala.- ONU ASAMBLEA - Naciones Unidas - El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, participa en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). (Texto)

20:00h.- Quito - ECUADOR VENEZUELA - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador debate una moción para exhortar al presidente, Daniel Noboa, que solicite a la Corte Penal Internacional de La Haya la emisión de una orden de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (Texto).

14:00h.- Washington.- EEUU AFGANISTÁN - El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita al Secretario de Estado, Antony Blinken, para que comparezca para dar explicaciones sobre la retirada de las tropas de Afganistán y si no se presenta planteará cargos en su contra por desacato.

17:00h.- Savannah (EEUU).- EEUU ELECCIONES - El expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, da un mitin en Savannah (Georgia). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

15:00h.- Quito.- ECUADOR ABORTO - La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador insiste en la despenalización total del aborto en el país con una concentración ante la Corte Constitucional, que debe dirimir sobre dos demandas para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- EEUU IRÁN - La Organización de Comunidades Iraníes-americanas protesta cerca de la ONU por los crímenes de lesa humanidad en Irán y denuncia más de 100 ejecuciones cometidas desde la toma de posesión del presidente Masoud Pezeshkian, que se espera asista a la Asamblea General.

23:00h.- Nueva York.- ONU MUJERES GALA.- Gala del décimo aniversario de la campaña a favor de la igualdad de género "HeForShe" de ONU Mujeres, en la que se esperan varios dirigentes políticos, entre ellos el presidente de España, Pedro Sánchez.

10:00h.- Ciudad de Panamá.- CRISIS MIGRATORIA PANAMÁ.- Sale de Panamá un nuevo vuelo de deportación de ecuatorianos, en el marco del convenio entre el país centroamericano y Estados Unidos para desincentivar la migración irregular hacia Norteamérica (Texto)

17:00h.- Miami.- EEUU ELECCIONES.- El expresidente y candidato republicano,Donald Trump celebra un mitin en Georgia, en el sur de EE.UU., un estratégico estado que ya recorrió en autobús durante dos días en agosto pasado la vicepresidenta y aspirante demócrata, Kamala Harris. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

16:30h.- Naciones Unidas.- ONU ARGENTINA.- El presidente de Argentina, Javier Milei, brinda su discurso ante la 79a. Asamblea General de Naciones Unidas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París - FRANCIA GOBIERNO - El primer ministro francés, Michel Barnier, recibe sucesivamente a responsables sindicales y de la patronal, con los que ha avanzado que discutirá de poder adquisitivo, de fiscalidad o de posibles modificaciones en la controvertida reforma de las pensiones de 2023. (Texto)

16:00h.- Madrid.- VENEZUELA CRISIS - El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero participa en la presentación del libro "La democracia y sus derechos" , en el que ha trabajado como coordinador. (Texto) (Foto)

15:00h.- Madrid.- UE LATINOAMÉRICA - Los expresidentes conservadores José María Aznar (España), Guillermo Lasso ( Ecuador) y Felipe Calderón (México) participan en el panel UE-América Latina ¿Qué futuro?, organizado por la fundación FAES (Texto)

17:00h.- Fráncfort (RFA) .- EPA ANIVERSARIO.- EPA Images, proveedor de contenidos visuales con sede en Alemania, celebra su cuadragésimo aniversario con la exposición "1/28. Las rutas de la migración" en el Instituto Cervantes de Fráncfort, un evento al que asistirá su presidenta y directora general, Julia R. Arévalo, el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, y el cónsul general de España en esa ciudad alemana, Enrique Criado. Instituto Cervantes (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami (EEUU) .- EEUU ESPACIO - La NASA y SpaceX envían desde Florida (EEUU) la misión Crew-9, la novena rotación de tripulantes en la Estación Espacial Internacional (EEI) que realiza la firma de Elon Musk por encargo de la agencia espacial estadounidense. (Texto) (Foto)

París.- COP28 AIE.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica un informe sobre cómo poner en práctica los objetivos energéticos fijados en la COP28, la cumbre sobre el cambio climático organizada en Dubai a finales de 2023.

15:00h.- Washington.- JOHNNY CASH.- El Congreso estadounidense honra al cantante y compositor Johnny Cash con una efigie que se suma a su Salón Nacional de las Estatuas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:30h.- Nueva York.- SUBASTAS CULTURA.- Sotheby's subasta una treintena de cartas intercambiables consideradas "el santo grial" de los coleccionistas, encabezadas por una carta del Pokémon Pikachu valorada en hasta 650.000 dólares. Harlem Parish (Foto)

int

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245