(Previa) El Girona necesita resurgir en Montilivi ante un Rayo Vallecano al alza

El Girona FC recibe este miércoles al Rayo Vallecano en la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2024-2025, un duelo en el que los catalanes quieren cortar su racha negativa y recuperarse al amparo de Montilivi lo antes posible para no descolgarse demasiado pronto, mientras que los madrileños buscan prolongar su buen momento y seguir firmes en la zona noble de la tabla. Montilivi será el escenario este miércoles (19.00 horas) de un Girona-Rayo clave para establecer las diferentes dinámicas con las que llegan ambos conjuntos. Míchel Sánchez, fuertemente vinculado a un Rayo Vallecano al que entrenó de 2016 a 2019, necesita que su equipo encuentre su mejor versión para enderezar el rumbo y no empezar a coquetear con el descenso. El conjunto gironí parecía haber superado su primera crisis con los triunfos ante Osasuna (4-0) y Sevilla (0-2) sin encajar gol, pero tres derrotas consecutivas frente a FC Barcelona (1-4), el PSG en Champions (1-0) y el Valencia (2-0) han acercado de nuevo las dudas, cuando marchan duodécimos con 7 puntos, a solo 3 del descenso. Y lo más preocupante es la falta de chispa ofensiva --solo un gol a favor en los últimos tres partidos-- que sí se vio el curso pasado, sin apenas producir en ataque. Solo realizaron ocho remates a puerta en esta serie de tres encuentros, en un ataque en el que solo Bryan Gil, en su primer año, parece más entonado, mientras Tsygankov, una de las sensaciones del curso pasado, Abel Ruiz o Danjuma siguen lejos de su mejor nivel. Un argumento a favor es Montilivi --dos derrotas desde septiembre del año pasado--, ya que de los próximos seis partidos, cinco de ellos lo jugarán como locales, por lo que deben hacer del estadio gironí un fortín que establezca las bases de la recuperación. El primero será este miércoles ante el Rayo, ante el que nunca han perdido en Primera División, con una balance de cuatro victorias y dos empates. Aunque solo con un punto más que el Girona, el Rayo (8), que marcha décimo, llega con muchas mejores sensaciones, después de sumar 4 de los últimos 6 puntos, gracias a un último empate (1-1) ante el Atlético de Madrid y el triunfo (3-1) frente Osasuna en Vallecas. Dos buenos resultados arropados por su gente que les dan alas y tranquilidad, aunque ahora deben convencer fuera de casa. Y es que su triunfo por 1-2 en el Reale Arena en el estreno doméstico fue el segundo como visitante de lo que va de 2024, después del logrado el 2 de enero --solo ha ganado uno de los últimos doce partidos fuera--. Una racha que debe mejorar si quiere mirar para arriba y no hacia el siempre amenazante descenso. Iñigo Pérez ha conseguido que el equipo de la franja recupere el brío y ese nervio que le convierte en un conjunto impredecible ofensivamente y muy difícil de encorsetar, apoyándose en la velocidad de Álvaro García, la calidad de Isi Palazón y el agitador Ratiu. Todo ello mientras James Rodríguez sigue su plan hacia su mejor estado de forma, todavía sin titularidades. En el terreno deportivo, los madrileño viajan a Girona con las bajas de Pacha Espino y Diego Méndez, mientras Álvaro García y Gerard Gumbau son duda. Dado que es jornada intersemanal, Iñigo Pérez podría introducir cambios, dando la oportunidad a hombres como Balliu, y con el regreso al once de los habituales Valentín o Camello. Mientras que Míchel Sánchez podría volver a su once de gala, con la vuelta a la titularidad de los fijos David López, Miguel Gutiérrez, Yangel Herrera, Iván Martín, Tsygankov y Bryan Gil. Las principales dudas serán la presencia de Francés en el carril derecho, o si deja hueco a Arnau Martínez, mientras Van de Beek pugna con Oriol Romeu por llevar la manija en el centro del campo. --PROGRAMA DE LA JORNADA 7 DE LALIGA EA SPORTS. -Miércoles 25. Girona - Rayo Vallecano. Martínez Munuera (C.Valenciano) 19.00. FC Barcelona - Getafe. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00. -Jueves 26. Espanyol - Villarreal. Quintero González (C.Andaluz) 19.00. Las Palmas - Betis. Sánchez Martínez (C.Murciano) 19.00. Celta - Atlético de Madrid. García Verdura (C.Catalán) 21.00.

Compartir nota: Guardar