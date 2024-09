Los conservadores de Canadá presentan una moción de censura contra Trudeau, que será respaldado por sus socios

El Partido Conservador de Canadá ha presentado este martes una moción de censura contra el primer ministro Justin Trudeau, aunque todo apunta a que no servirá para desbancar al mandatario que, a pesar de haber recibido críticas en las últimas semanas, parece mantener sus apoyos en el Parlamento. El líder de los conservadores, Pierre Poilievre, ha presentado este martes la moción de censura en la Cámara de los Comunes en un documento que apunta que "la Cámara no tiene confianza en el primer ministro y el Gobierno", según informaciones recogidas por el portal de noticias canadiense Global News. Los diputados canadienses han debatido ya este martes la moción de censura, que se someterá a votación el miércoles. Se espera que la propuesta fracase, ya que tanto el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), como el independentista Bloc Québécois, han señalado que no la apoyarán. Durante el debate, Poilievre ha lamentado que, tras nueve años de Gobierno liberal, la "promesa" de Canadá está "rota" y el Ejecutivo es el responsable de crisis por el aumento de los precios, el elevado coste de la vivienda y el repunte de sobredosis de drogas registradas en el país. El líder conservador ha defendido que su partido tiene "un plan de sentido común para eliminar los impuestos, construir viviendas, arreglar el presupuesto y detener el crimen". Desde el Ejecutivo de Trudeau han señalado que estas propuestas no son diferentes a las del último Gobierno conservador que "avergonzaba" al país. Así pues, todo apunta a que Trudeau sobrevivirá a esta moción de censura por el apoyo de socialdemócratas e independentistas de Quebec, a pesar de que el NPD no apoyó los presupuestos en una maniobra que en el parlamentarismo canadiense supone poner en duda el apoyo al Gobierno. Todo esto se produce en un momento en que el primer ministro registra sus datos de menor apoyo en las encuestas. Poco más de un tercio de los canadienses apoya al Gobierno, mientras que el conservador Poilievre sí logra convencer al 45 por ciento de los canadienses encuestados.

Compartir nota: Guardar