Lamine Yamal y Vinícius Junior, lideran el once ideal de la jornada 6 de LaLiga EA Sports

El internacional español del FC Barcelona Lamine Yamal, que asistió en el quinto gol del triunfo de su equipo en Villarreal y fue el jugador más determinante del partido, y el extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Junior, autor de un gol y una asistencia ante el RCD Espanyol, lideran el once ideal de Europa Press de la jornada 6 de LaLiga EA Sports. El once completo está compuesto por: Georgi Mamardashvili (Valencia); Dani Carvajal (Real Madrid), Jorge Sáenz (Leganés), Diego Rico (Getafe), Gerard Martín (FC Barcelona); Conor Gallagher (Atlético de Madrid), Pablo Torre (FC Barcelona), Aimar Oroz (Osasuna); Lamine Yamal (FC Barcelona), Gorka Guruzeta (Athletic Club) y Vinícius Junior (Real Madrid). Georgi Mamardashvili (Valencia) El portero georgiano del Valencia fue uno de los grandes protagonistas de la victoria 'che' ante el Girona. Mamardashvili mantuvo por primera vez en la temporada la portería a cero gracias a las tres paradas que realizó, con las que evitó 0,7 goles en contra. Dani Carvajal (Real Madrid) El lateral derecho campeón de Europa con España sigue demostrando que es uno de los mejores del mundo en su posición. En la victoria del Real Madrid ante el Espanyol fue decisivo marcando el gol del empate. Además, Carvajal participó en 63 acciones con balón, completó 48 de los 53 pases que intentó, centró una vez, interceptó dos balones y realizó un despeje. Jorge Sáenz (Leganés) El central del Leganés fue un día más el jefe de la defensa del equipo 'pepinero' en el derbi del Sur de Madrid. Sáenz despejó en 10 ocasiones, bloqueó un disparo, interceptó dos balones, realizó cinco entradas y se impuso en 10 de los 12 duelos que disputó. Además, fue el gran protagonista en ataque de su equipo marcando el único gol del Leganés en el partido. Diego Rico (Getafe) El defensa del Getafe estuvo notable en el derbi madrileño ante el Leganés. Rico estuvo especialmente participativo en ataque con 89 acciones con balón, completó 32 pases, centró en 14 ocasiones y provocó un penalti. Además, en defensa, se impuso en nueve duelos, despejó una vez y realizó cuatro entradas. Gerard Martín (FC Barcelona) El canterano del FC Barcelona vivió en el estadio de La Cerámica su segunda titularidad del curso, y cumplió a la perfección. Martín participó en 79 acciones con balón, completó 54 pases, centró en una ocasión, despejó en cuatro ocasiones, interceptó un balón y realizó dos entradas. Pablo Torre (FC Barcelona) El centrocampista del FC Barcelona disfrutó de su primera titularidad en la temporada, y su partido fue notable. Pablo Torre no dejó pasar la oportunidad de Flick y fue de los jugadores más destacados en la victoria del Barça. Marcó un gol y asistió en el primero del partido a Lewandowski. Además, completó 29 pases, generó dos ocasiones, se impuso en cuatro duelos y solo perdió nueve balones en los 59 minutos que jugó. Conor Gallagher (Atlético de Madrid) El centrocampista inglés del Atlético de Madrid está viviendo un inicio de temporada sobresaliente. Ante el Rayo Vallecano volvió a marcar el gol colchonero. Además, participó en 66 acciones con balón, completó 33 pases, generó una ocasión, se impuso en nueve duelos, provocó tres faltas, despejó en dos ocasiones y realizó cinco entradas. Aimar Oroz (CA Osasuna) El centrocampista de Osasuna fue el héroe de la victoria de los navarros ante Las Palmas al ser el autor del gol del triunfo, y además, participó en 41 acciones con balón, completó 27 pases, generó dos ocasiones. En defensa, se impuso en tres duelos y realizó dos entradas. Lamine Yamal (FC Barcelona) El atacante internacional del FC Barcelona está siendo el mejor jugador de LaLiga EA Sports 2024-2025, y su partido ante el Villarreal es prueba de ello. Pese a no marcar, Lamine Yamal repartió su quinta asistencia del curso, estrelló un balón en el palo, participó en 61 acciones con balón, completó 31 pases, generó tres ocasiones de gol, regateó en dos ocasiones y provocó un penalti. Gorka Guruzeta (Athletic Club) El delantero del Athletic Club tuvo que esperar hasta el séptimo partido de Liga para estrenarse como goleador, y lo hizo a lo grande. Suyos fueron dos de los tres goles de los 'leones' en la victoria ante el Celta. Además, participó en 28 acciones con balón, completó 14 pases, disputó 11 duelos y provocó tres faltas. Vinícius Junior (Real Madrid) El extremo brasileño del Real Madrid fue clave en la remontada y victoria del equipo blanco ante el RCD Espanyol. Pese a vivir la primera suplencia del curso, en los 35 minutos que estuvo sobre el césped, marcó un gol, asistió en otro, participó en 25 acciones con balón, generó dos ocasiones y disputó cinco duelos.

Compartir nota: Guardar