Juan Ortega y Pablo Aguado cortan una oreja en la última de San Mateo en una decepcionante corrida de Fuente Ymbro

La oreja que han cortado Juan Ortega, en el primero, y Pablo Aguado, en el tercero, no han tapado lo que a la postre ha sido una decepcionante corrida de Fuente Ymbro. Un festejo, en el que los toreros sevillanos alternaban con el peruano Andrés Roca Rey, y que ha cerrado el abono de la feria de San Mateo en Logroño. Una tarde con una buena entrada en 'La Ribera', más de tres cuartos de entrada, y en la que el diestro de Lima ha tenido que pasar a la enfermería por el revolcón de su primer astado. Antes de ello, ha abierto plaza, 'Sabueso', negro de 510 kilos, con el que Juan Ortega ha podido brillar con el capote, con lances genuflexos para sacar al toro a los medios. Con la muleta, el sevillano ha iniciado la faena con doblones, para luego realizar un toreo con temple en ambos pitones, destacando alguna serie al natural. Ha matado de estocada tendida que ha necesitado de descabello, siendo premiado con una oreja. Con su segundo, el cuarto del festejo, otro negro, de nombre 'Vivero', de 545 kilos, Ortega se ha topado con un animal parado y con escasas fuerzas, con el que poco ha podido hacer. Dos pinchazos y una estocada, siendo silenciada su actuación. REVOLCÓN DEL PERUANO Por su parte, Roca Rey, con su primero, 'Rubieno', negro listón de 545 kilos, no ha podido lucir en el primer tercio, algo que si han realizado en banderillas Antonio Manuel Punta y Paquito Algaba. Con la pañosa, el peruano ha iniciado su actuación, con pases cambiados marca de la casa, que hacían presagiar que los tendidos iban a ir en ebullición, si bien, el incierto animal ha imposibilitado el lucimiento. En un pase de pecho con la mano izquierda ha sufrido un revolcón, que le ha hecho pasar posteriormente a la enfermería. Dos pinchazos y estocada, y silencio del respetable. Con un vendaje para proteger la rodilla ha salido el limeño a recibir a 'Vivero' -nombre coincidente con el cuarto-, el quinto del festejo, negro de 555 kilos. Ha comenzado la faena en las tablas, por lo alto, para ir acoplándose con un toro noble, al que ha podido sacar alguna lúcida tanda, sobre todo por la mano derecha. Ha cerrado su actuación con bernardinas y teniendo que matar recibiendo a un toro que se ha puesto imposible al rajarse al final. El tercer espada, Pablo Aguado, ha cortado una oreja a su primero, 'Primoroso', negro de 500 kilos, que seguramente ha sido el toro de más transmisión del festejo. El sevillano ha toreado muy despacio con ambas manos, mejor con la derecha, para con torería realizar una destacable faena, que le ha hecho, tras una gran estocada de su trofeo. Se ha pedido con insistencia la segunda oreja. Con su segundo, el sexto, que ha cerrado festejo y también feria de San Mateo, de nombre 'Soplón', negro mulato de 550 kilos, ha brillado en banderillas Juan Sierra. No ha podido lucir con la muleta Aguado ante la escasa transmisión del astado, errando además con los aceros, obteniendo silencio del respetable.

