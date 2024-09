(Crónica) El Sevilla coge aire ante el Valladolid y el Valencia no despega en Mestalla

El Sevilla FC ha tomado aire al vencer este martes al Real Valladolid (2-1) en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, un segundo triunfo que le permite alejar las posiciones de descenso, en las que están sumidos los blanquivioletas, mientras que el Valencia ha conseguido salir del pozo a pesar de su insatisfactorio empate en casa ante Osasuna (0-0). En el Ramón Sánchez-Pizjuán, Saúl Ñíguez desató las hostilidades con un disparo de la frontal que se marchó rozando el larguero. Sin embargo, el juego era espeso y ninguno de los dos equipos acertaba a llevar excesivo peligro al área rival. Al borde del descanso, después de una clara ocasión desperdiciada de Kelechi Iheanacho, los de García Pimienta consiguieron adelantarse en una jugada embarullada con múltiples remates y en la que Peque, a pase de Dodi Lukebakio, logró marcar con la ayuda de David Torres, que introdujo el balón en su propia portería. Los problemas se sucedieron para los sevillistas nada más regresar de vestuarios. En el 51, Saúl, uno de los más activos de los primeros 45 minutos, se llevó la mano al muslo y no pudo continuar, siendo retirado en camilla; cinco minutos más tarde, los blanquivioletas firmaban el empate. Mario Martín, en una buena acción en la que se fue de 'Colo' Barco y de Lucien Agoumé, cedió atrás para Kike Pérez, que mandó el esférico al fondo de las mallas (min.56). Los de Paulo Pezzolano pudieron incluso remontar solo un par de minutos más tarde, pero Orjan Nyland intervino para neutralizar el saque de falta directa de Iván Sánchez. A pesar del golpe, el Sevilla comenzó a apretar y obligó a actuar a Karl Hein. El portero estonio atrapó un disparo de Suso justo después de realizar una excelente parada a Chidera Ejuke, que pudo resarcirse poco después. En el 83, Hein evitaba el tanto de Peque, pero en el 85 no pudo hacer nada ante el tiro cruzado del nigeriano, que devolvió la ventaja a los suyos. Aun así, el cuadro nervionense tuvo que afrontar los últimos minutos con uno menos por la expulsión de Marcao, que vio la segunda amarilla en el minuto 89 al frenar a Mamadou Sylla. Con este resultado, el Sevilla, que suma su segunda victoria de la temporada, es duodécimo y alcanza los ocho puntos, tres más que el Real Valladolid, que, con cinco unidades y después de seis jornadas seguidas sin ganar, marca la zona de peligro. Precisamente, de esos puestos de descenso ha conseguido salir el Valencia, a pesar de que no pasó del empate ante Osasuna en Mestalla (0-0). Valencianistas y rojillos protagonizaron una primera parte con ocasiones pero también de imprecisiones. La más clara para los locales, una volea de Pepelu que se marchó rozando el poste derecho de la portería de Sergio Herrera, que también detuvo un centro peligroso del centrocampista de Denia minutos después. El equipo de Vicente Moreno, por su parte, estuvo a punto de sacar petróleo en una jugada de Raúl García que desbarató César Tárrega, y ya cerca del intermedio gozó de otra gran oportunidad en una falta al borde del área que Rubén Peña lanzó sin demasiada fortuna. El partido se abrió tras el descanso con un par de chuts de Pablo Ibáñez para los navarros y un remate de tacón de Dani Gómez para el cuadro local, un descontrol del que, sin embargo, ninguno de los dos contendientes conseguía obtener premio. En el minuto 58, Herrera apareció para evitar en el último momento un disparo de Dani Gómez, que unos minutos después también se plantó solo ante el guardameta osasunista y le obligó a salir de su área para anticiparse. De esta manera, el Valencia, con su segunda jornada seguida puntuando, sale del descenso y marca la permanencia con cinco puntos. Osasuna, séptimo, suma 11 unidades, las mismas que marcan la quinta y la sexta plazas.

Compartir nota: Guardar