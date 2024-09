Cayetana Rivera, encantada con el embarazo de Lourdes Montes: "Muy contenta, me da igual si es niño o niña"

Muy cercana a los Goyanes Lapique, con los que tiene una relación casi de familia desde que era una niña, Cayetana Rivera no ha querido faltar a la misa funeral que se ha celebrado este lunes 23 de septiembre en la parroquia de San Agustín de Madrid en memoria de Carlos Goyanes y su hija Caritina tras su fallecimiento el pasado mes de agosto con apenas tres semanas de diferencia. Visiblemente emocionada, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo acudía a la cita acompañada por su madre y por Narcís Rebollo, y a pesar de que no era el mejor momento para transmitir su alegría por la llegada de un nuevo miembro a su familia, Tana respondía amablemente a las preguntas de la prensa tras confirmarse que el torero y Lourdes Montes esperan su tercer hijo en común, como su padre anunció a través de redes sociales hace tan solo unos días. "Muchas gracias, estoy muy contenta y feliz" ha confesado, reconociendo que no tiene preferencias respecto al sexo de su nuevo hermanito -ya tiene a Carmen, de 9 años, y a Curro, de 5-: "Me da igual. Que esté sano" ha asegurado. Mucho más discreta se ha mostrado Eugenia, que ha preferido guardar silencio y no pronunciarse sobre la próxima paternidad de Fran, dejando en el aire si ha podido hablar con él y con Lourdes para darles la enhorabuena tras enterarse de la noticia.

