La escritora colombiana Irene Vasco gana el XX Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil

(Información remitida por la empresa firmante) Madrid, 23 de septiembre de 2024.- El jurado de la vigésima edición del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, reunido el pasado 5 de septiembre, eligió a la escritora colombiana Irene Vasco como ganadora de este certamen que, además de reconocer la trayectoria de escritores iberoamericanos para niñas, niños y jóvenes, otorga treinta mil dólares como parte del premio. El jurado, que estuvo integrado por Alejandro von Düben de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI); Evelyn Arizpe, del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC); Mariana Morales, de parte del International Board on Books for Young People (IBBY México); Rodrigo Morlesin, en representación de la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y Sergio Tanhnuz, de la Fundación SM, la eligió de forma unánime por una labor literaria de calidad que, por más de 40 años, ha conectado con los lectores de todas las edades y ha transmitido su amor por los libros. Han sido muy valorado que "sus historias sean un espejo de la realidad, transcendiendo a través del compromiso literal y literario. Y que en ellas, de forma transparente y honesta, refleja a los lectores, les da conjuros y sortilegios para mirar y comprender el mundo". Además, destacaron su habilidad para "navegar entre las aguas cristalinas del humor y las profundidades oceánicas que matizan las complejidades actuales". Su obra se caracteriza por su sensibilidad, capacidad para exponer temas universales, y por haber dejado una huella imborrable en la literatura infantil y juvenil iberoamericana. Títulos como Conjuros y sortilegios, El último vuelo de Hortensia, Mambrú perdió la guerra y Letras al carbón han conquistado a generaciones de lectores, y han fomentado la imaginación y reflexión. La ceremonia de entrega se realizará, como cada año, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el día 3 de diciembre de 2024 a las 18:30 horas. Para esta edición se recibieron veintiuna postulaciones de diez países de Iberoamérica (Argentina, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, España, México, Portugal, Uruguay y Venezuela), de las cuales catorce fueron las finalistas. La autora fue postulada la Fundación Cuatrogatos, organización sin fines de lucro, creada por los escritores Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez en Miami, Estados Unidos, para trabajar a favor de la cultura y la educación, con énfasis en los niños y jóvenes. Irene Vasco. Escritora y formadora de lectores y escritores Nacida en Bogotá en 1952. Su vida transcurre alrededor de los libros. Ha sido librera, bibliotecaria y autora. Vive actualmente en Colombia, pero se siente de muchas partes. Si va al Brasil, cree que es brasileña pues su mamá era de allá. Si llega a Venezuela, también se siente de ese país, pues fue donde nació su hija María del Sol y donde crecieron sus dos hijos mayores, Rafael y Santiago. Si recorre Antioquia, en Colombia, saluda por aquí y por allá, creyendo que todos son sus primos, pues su familia paterna hace parte de la historia de la región. Y, si algún día tuviera que ir a Rusia o a Eslovaquia, buscaría los lugares de nacimiento de sus abuelos. Pasa los años viajando y elaborando talleres sobre literatura para niños y jóvenes, con los que despierta el deseo de leer e invita a todos a escribir sus propios textos. Lo que más le gusta es llegar a lugares muy remotos, en bus, bote, moto, campero, o hasta a caballo, y encontrarse con maestros, madres comunitarias, bibliotecarios, padres de familia, líderes y, por supuesto, niños y jóvenes. Ha editado libros como Conjuros y sortilegios, El último vuelo de Hortensia, Mambrú perdió la guerra y Letras al carbón, que han conquistado a generaciones de lectores, y han fomentado la imaginación y reflexión. 20 años del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil Creado por la Fundación SM en el año 2005, el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, tiene como propósito distinguir la trayectoria creadora de los escritores para niñas, niños y jóvenes de Iberoamérica. Es convocado anualmente en colaboración con cuatro instituciones culturales internacionales que conforman la Asociación del Premio: la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas parala Educación, la Ciencia y la Cultura en México (UNESCO); el International Board on Books for Young People (IBBY); la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), con la colaboración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Dicho galardón, dotado anualmente con treinta mil dólares, busca reconocer a aquellos autores que hayan desarrollado con excelencia una carrera literaria en el ámbito del libro infantil y juvenil en Iberoamérica. Su objetivo es promover la lectura entre niñas, niños y jóvenes de habla española y portuguesa como una herramienta para el desarrollo social de sus países. La lista de los galardonados en este premio da una idea clara del auge que ha alcanzado la literatura en lenguas española y portuguesa. Este premio ha reconocido a Juan Farias (España, 2005); Gloria Cecilia Díaz (Colombia, 2006); Montserrat del Amo y Gil (España, 2007); Bartolomeu Campos de Queirós (Brasil, 2008); María Teresa Andruetto (Argentina, 2009); Laura Devetach (Argentina, 2010); Agustín Fernández Paz (España, 2011); Ana María Machado (Brasil, 2012); Jordi Sierra i Fabra (España, 2013); Ivar Da Coll (Colombia, 2014); Antonio Malpica (México, 2015); María Cristina Ramos (Argentina, 2016); Marina Colasanti (Brasil, 2017); Graciela Montes (Argentina, 2018); María Baranda (México, 2019); Yolanda Reyes (Colombia, 2020); María José Ferrada (Chile, 2021), Antonio Orlando Rodríguez (Cuba, 2022) y Alice de Jesús Vieira Vassalo (Portugal, 1943). Descargar dosier de prensa Comunicación SM España comunicacionsm@info.grupo-sm.com Carmen Palomino - (34) 649 45 46 80

