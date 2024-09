El canciller alemán Scholz califica de "ataques" y "hostiles" los movimientos de UniCredit en Commerzbank

El Ejecutivo del canciller alemán Olaf Scholz ha calificado de "ataques" y "hostiles" los recientes movimientos acometidos por el banco italiano UniCredit para hacerse con Commerzbank, que hoy mismo había presentado la documentación necesaria para incrementar la participación en su rival germano hasta el 21%. "Los ataques poco amistosos y las adquisiciones hostiles no son nada buenos para los bancos, y por eso el Gobierno alemán ha adoptado una posición clara al respecto y ha dejado muy claro que no consideramos que sea una actuación adecuada", ha declarado Scholz desde Nueva York (Estados Unidos). Asimismo, Scholz ha rechazado la entrada de UniCredit en Commerzbank por haberse realizado "sin ninguna cooperación, consulta ni comentarios" y ha asegurado que la firma con sede en Frankfurt es un banco "de éxito" clave para la financiación de la industria y pymes nacionales. "Y es capaz de proveerla bien como entidad independiente", ha rematado. Este mismo lunes UniCredit ha remitido los informes para elevar su participación en Commerzbank hasta el 21% tan solo días después de que Berlín diera a entender que se oponía a una adquisición por parte de la primera, que podría tener la vista puesta en alcanzar el 30% a corto plazo. Según el comunicado publicado, UniCredit se habría hecho con los instrumentos financieros equivalentes a una participación adicional del 11,5% en Commerzbank, de la que ya posee alrededor del 9% del capital social. No obstante, su liquidación física no se producirá hasta que se obtenga la autorización regulatoria para ostentar inversiones superiores al 10%, pero que no superen el 29,9%. En consecuencia, de recibir el visto bueno de los supervisores, UniCredit tendría vía libre para hacerse posteriormente con casi el 30% de las acciones. "UniCredit aprecia un valor sustancial que se puede desbloquear en Commerzbank, ya sea de forma independiente o dentro de UniCredit, en beneficio de Alemania y de las partes interesadas del banco en general. Sin embargo, al igual que en el caso de UniCredit, para que este potencial se materialice es necesario actuar", ha indicado Unicredit en su nota. En la misma, la entidad transalpina ha manifestado, además, que una "unión bancaria fuerte" es clave para el progreso económico de Europa y "la prosperidad de todas y cada una de sus naciones", incluida Alemania. Aun así, el Gobierno federal ya informó el pasado viernes de que había decidido no vender más acciones de Commerzbank "hasta nuevo aviso", incluidos los títulos relacionados con cualquier programa de recompra, con el objetivo de obstaculizar el desembarco de UniCredit. Berlín controla actualmente el 10% del banco, según recoge su página web.

