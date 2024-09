Bolaños, tras las negociaciones en Suiza con Junts: "No damos por perdido absolutamente nada"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha pronunciado este lunes sobre las negociaciones que ha mantenido el PSOE con Junts en Suiza para tratar de sacar adelante el techo de gasto en el Congreso. "No damos por perdido absolutamente nada", ha asegurado. En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro ha evitado precisar el contenido de las negociaciones. "Comprenda que no demos detalles de unas conversaciones que son habituales entre grupos parlamentarios y que no deberían sorprender a nadie", ha señalado. Sobre este extremo, Bolaños ha defendido que "lo raro es no dialogar". "Lo normal es que dialoguemos, que intentemos llegar a acuerdos. No damos por perdido absolutamente nada", ha apuntado tras ser preguntado si daba por perdido los apoyos del partido liderado por Carles Puigdemont. El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha insistido en normalizar que el Gobierno hable con los grupos parlamentarios. "Lo hacemos por supuesto con Junts, pero también lo hacemos con ERC, con el PNV, con Podemos, con todas las fuerzas políticas que conforman un grupo de partidos políticos que pueden ayudar a llevar a cabo la agenda legislativa de este Gobierno", ha manifestado. Bolaños ha subrayado que "esas conversaciones se han de producir con total naturalidad" y ha recalcado que el objetivo del Ejecutivo es "ir logrando acuerdos" como los de legislatura anterior. Con todo, el ministro ha aprovechado para afear al PP su negativa a aprobar el techo de gasto.

