Ángel Llàcer reaparece tras su enfermedad y rompe a llorar al hablar de sus secuelas

Ángel Llácer ha vivido estos últimos meses los momentos más complicados de su vida. El pasado febrero el jurado de 'Tu cara me suena' contraría una bacteria llamada Shigella durante unas vacaciones en Vietnam y, tras varios ingresos hospitalarios y una operación de la que creyó que no saldría con vida, ha reaparecido públicamente y ha relatado cómo se encuentra y qué secuelas le han quedado tras este grave problema de salud del que todavía se recupera. Lo ha hecho en el programa de TV3 'Colapse', donde no ha podido contener las lágrimas al recordar su enfermedad y contar cómo ha sido de duro todo lo que ha vivido desde que viajó al país del sudeste asiático. "Me voy de vacaciones y no hago caso a las indicaciones de no beber cualquier agua o comer según donde. Cuando llegué a Tailandia, allí me pongo muy mal. Una doctora de Bangkok me pone unos antibióticos y estoy tres días en reposo y vuelvo a casa", ha comenzado explicando cómo comenzó todo. Fue en Madrid, poco después de su regreso a España -concretamente el 13 de abril- cuando tuvo que ser ingresado por primera vez durante diez días: "El primer síntoma es dolor de barriga, diarreas muy fuertes y fiebre. Llego al hospital y me dan el alta. Al día siguiente estuve muy mal, volví y me ingresaron durante 10 días. Salí y yo pensaba que ya estaba curado y la bacteria estaba muerta" ha reconocido. Sin embargo, todo empeoró cuando ya se encontraba en su casa, en Barcelona, cuando una de sus piernas comenzó a hincharse. "La doctora me advierte que deben abrirme la pierna porque es una bacteria que se come el cuerpo. El viernes me hacen la primera intervención y ven la gravedad de la enfermedad. Retira la parte que estaba mal, la parte que estaba podrida de la pierna, cierran y todo perfecto. Sin embargo, le digo a la doctora que tengo la premonición de que voy a morir" ha confesado muy emocionado, rememorando como incluso llegó a despedirse de sus seres queridos por si algo salía mal en el quirófano. Su pesadilla no terminó ahí, puesto que dos días después tuvo que ser operado de nuevo. "Era una operación complicada porque el gemelo estaba curado, pero la bacteria siguió subiendo y si entra en un órgano vital... se acabó" ha asegurado completamente roto, confesando que llegaron a decirle "o sales sin pierna o no sales". Por suerte, y aunque el aspecto de su pierna derecha es impactante por las enormes cicatrices que la recorren tras las intervenciones, la recuperación de Ángel va por muy buen camino y, aunque todavía queda un largo proceso de rehabilitación, poco a poco recupera la normalidad y ya ultima los detalles de su regreso a televisión por partida doble: en la próxima edición de 'Tu cara me suena' y como presentador y directos del concurso 'Soc i seré' en la televisión catalana. "Aprender a caminar ha sido toda una metáfora. Literalmente, he aprendido a poner un pie detrás de otro. No puedo saltar ni subir escaleras, solo andar y lo hago lentamente" ha confesado dando una lección de supervivencia.

Compartir nota: Guardar Nuevo